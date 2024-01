Como publicamos ayer en SUPERLUCHAS, Trick Williams fue, bajo nuestro juicio particular, uno de los mejores novatos del 2023. Consideración impulsada, en buena parte, por aquella épica victoria del gladiador en el combate Iron Survivor Challenge de NXT Deadline, donde se hizo así con una oportunidad por el máximo cetro varonil de la marca dorada de WWE.

Y transcurrido ya más de un mes desde entonces, anoche se hizo oficial que Williams luchará contra Ilja Dragunov en NXT Vengeance Day, luego de que inicialmente se previera tal duelo titular de cara a New Year’s Evil y una lesión del «Unbesiegbar» lo impidiera. Compromiso que según expuso Williams, no le impediría hacer dupla con Carmelo Hayes para una hipotética final del Dusty Rhodes Tag Team Classic, a celebrarse en Vengeance Day.

Mientras, Roxanne Perez entra de nuevo en la órbita del Campeonato Femenil NXT, como consecuencia de su triunfo en una batalla campal contra Kelani Jordan, Kiana James y Fallon Henley. Perez y Lyra Valkyria, actual monarca, firmarán el contrato del combate el próximo martes.

Por último, Dragon Lee lanzó reto a Oba Femi, Campeón Norteamericano NXT, y este dijo que lo consideraría. Choque, presumiblemente, destinado a darse en Vengeance Day, si bien aún no es oficial.

NXT saldrá del Performance Center de Orlando (Florida, EEUU) para recalar en la F&M Bank Arena de Clarksville (Tennessee, EEUU) el próximo 4 de febrero, donde discurrirá Vengeance Day. He aquí su cartel provisional.

