Se trata de una de las luchadoras de NXT con mayor proyección respecto al elenco principal de WWE, y 2024 apuntaba a ser año crucial para su carrera. Desgraciadamente, una lesión se ha cruzado en el camino de Cora Jade.

Durante un house show celebrado desde Dade City (Florida, EEUU) el pasado viernes, cierto percance en la rodilla izquierda de Jade obligó a detener su combate contra Lyra Valkyria. Según Fightful y Dave Meltzer, un desgarro del ligamento cruzado anterior, que como comentó mi compañero de SUPERLUCHAS Ricardo Rendón, podría tenerla inactiva hasta la segunda mitad del 2024.

Y tras varios días de incertidumbre, ayer en NXT, WWE dio cuenta del percance de Cora Jade, señalando el equipo de comentaristas que la gladiadora tal vez no reaparezca por los rings hasta el año que viene y deseándole una pronta recuperación.

Jade acumula una racha de victorias televisadas que se remonta al pasado julio, tras caer ante Dana Brooke en un combate de palos de kendo. A su regreso, tal vez el panorama titular de NXT luzca muy distinto, cuando hay prevista una nueva entrega del especial Heatwave para el 7 de julio; fecha potencial donde incorporarse otra vez en las historias si ese plazo de seis meses no se alarga.

Desde SUPERLUCHAS deseamos igualmente que Cora Jade sane lo mejor y más pronto posible.

