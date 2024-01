Roxanne Pérez: «Soy The Prodigy, no puedes conmigo»

Roxanne Pérez habla después de posicionarse como contendiente al Campeonato Femenil de NXT. Enfrentará a Lyra Valkyria en Vengeance Day. Durante el programa de esta semana, la exmonarca salió victoriosa de una batalla real con todas las integrantes del elenco elimininando en último término a Kelani Jordan. Una vez concluído el show, «The Prodigy» se tomó un momento para hablar a las cámaras de NXT Exclusive y envió un mensaje para que todos sepan que nadie va a poder detenerla.

► Roxanne Pérez va a por el Campeonato NXT

«¿Qué significa para mí? Simplemente estuve en el ring con otras 19 mujeres y prevalecí. Fue yo contra el mundo esta noche. ¿Dudé de mí misma? No. Pero estoy bastante segura de que cada persona allí afuera lo hizo, al igual que lo han hecho durante el último año. Cuando dije que soy la mejor maldita mujer en este vestuario, no mentía. Lo diré una vez, lo diré dos veces. Lo diré una tercera vez. Soy The Prodigy, y no puedes quebrantarme«.

Roxanne Pérez va a buscar recuperar un cinturón que tuvo en sus manos durante 109 días de finales de diciembre de 2022 a abril de 2023. Se lo ganó a Mandy Rose y lo defendió con Gigi Dolin y Jacy Jayne en una triple amenaza y más tarde ante Meiko Satomura y finalmente lo perdió con Indi Hartwell. No deja de ser sorprendente todo el éxito que está teniendo con solo 22 años. Y tengamos en cuenta que también fue Campeona de Parejas NXT con Cora Jade por 21 días hasta que esta la traicionó.

¿Te gustaría que Roxanne Pérez volviera a ser Campeona NXT? ¿Qué piensas del reinado de Lyra Valkyria?