Matt Cardona contesta al actor Paul Walter Hauser

En su discurso tras recibir el Premio Emmy por su actuación en la serie Black Bird, Paul Walter Hasuer nombró a los luchadores Matt Cardona, Kota Ibushi, DDP y The Dudley Boyz para sorpresa de toda la comunidad de la lucha libre profesional. Quizá no tanta para quienes conozcan la relación del intérprete con la industria. De hecho, está programado para tener su segundo combate el próximo 16 de marzo, en el evento Ready or Not de la empresa independiente REVOLVER Wrestling, donde enfrentará al mismo «The Indy God».

Y precisamente el exWWE le da respuesta a sus palabras en un reciente video en el que hace referencia a que él tiene un WWE Slammy Award; en realidad son tres, uno a la frase más molesta («Woo Woo Woo You Know It»), otro a la transformación de una Superestrella (2011) y otro a la Superestrella más popular (2011).

«Paul Walter Hauser, enhorabuena, colega. Felicitaciones por tu triunfo en los Emmy. Aunque no es inusual que alguien mencione a Dios en su discurso de aceptación, tú elegiste referirte al Indy God. Y no solo mencionarme, no. Me retaste. Dijiste que ibas a vencerme. Intentaste avergonzarme. Mi madre ve los Emmy, colega. Aunque seas un ganador del Emmy, yo soy un ganador del Slammy Award. Así que en Revolver, el 16 de marzo, será el ganador del Emmy contra el ganador del Slammy Award. Pero cuando te conecte una patada de grulla en la cara, un Reboot y un Radio Silence, empezarán a llamarme el Emmy God. Nos vemos en Revolver, colega».

*This is MUST watch*

Matt Cardona responds to Paul Walter Hauser, after he mentioned him at the #EmmyAwards!

“You got an EMMY? I got a SLAMMY!”

Cardona Vs. Paul Walter Hauser

3.16.24@HorizonEventsC1

LIVE on @FiteTV+ pic.twitter.com/jV8quwhixf

— Wrestling REVOLVER (@PWRevolver) January 17, 2024