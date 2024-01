Booker T de Roxanne Pérez: «Soy un papá orgulloso»

Roxanne Pérez va a volver a la que fuera su escuela, Reality of Wrestling, y su mentor, Booker T, considera su éxito hasta ahora y futuro en WWE NXT, adelantando que quiere ayudarla a ser algún día una integrante del Salón de la Fama. De momento, «The Prodigy» ha sido Campeona NXT y en la actualidad es una de las Superestrellas principales de la marca amarilla/territorio de desarrollo. Y no sería una locura que en 2024 sea ascendida al elenco principal. Vamos ahora con las palabras del sí Hall of Famer.

Last Month Reality of Wrestling said “Goodbye” to ROK-C. Tonight the World said “Hello” to @roxanne_wwe ❤️ #NXT #WWE pic.twitter.com/mh6NXb7eK0 — Reality of Wrestling (@TheOfficialROW) April 16, 2022

► Booker T, papá orgulloso de Roxanne Pérez

«Soy como un papá orgulloso, siendo honesto, porque aún estoy presente en su mente, aún estoy a su lado en NXT cada semana. Cada vez que tiene una lucha, la observo, la critico, tratando de identificar exactamente lo que está haciendo bien y en qué podría necesitar trabajar. Siempre me esfuerzo por ser ese tercer, cuarto, quinto ojo, ¿entiendes a lo que me refiero?, y asegurarme de… realmente tengo mucha inversión en que Roxanne llegue hasta el final y se convierta algún día en miembro del Salón de la Fama. Realmente la veo como algo especial. No la llamamos La Prodigio solo por usar otra frase o término. Pero no, disfruto siendo parte de su carrera, así como verla regresar y contribuir, pagar hacia adelante», dice Booker T en The Hall of Fame.

En estos momentos, Roxanne Pérez se encuentra castigada en NXT por su exceso de violencia en New Year’s Evil.

.@roxanne_wwe and @AriannaGraceWWE battle it out in what has turned into a deeply personal rivalry. #NewYearsEvil pic.twitter.com/ZbsC4ZFfQi — WWE NXT (@WWENXT) January 3, 2024

Mientras esperamos a ver qué hace Roxanne Pérez en su vuelta a Reality of Wrestling, recordemos una de esas historias que vivió cuando era alumna de la escuela en que Booker T se enfadó con ella:

«Cuando comencé en Reality of Wrestling, tenía 16 años, Booker y Sharmell [la esposa de Booker T] eran como padres para mí y siempre cuidaban de mí. Sharmell es increíble. Una vez, tuvimos un evento y estábamos en un lugar diferente. Por lo general, nuestros vestuarios están en la parte de atrás, pero es una especie de espacio abierto en el que puedes escuchar los combates. En este lugar, los vestuarios son puertas completamente cerradas, por lo que no sabías lo que estaba pasando a menos que salieras y revisaras. Estábamos en la parte de atrás y armamos nuestro combate y yo estaba como: ‘¿Puedes ver el combate que está en marcha? Me estoy poniendo una bota, no me he puesto la otra, y ella irrumpe y dice: ‘Tu música está sonando’.

«‘Estás mintiendo. Solo estás bromeando’. ‘No, tu música está sonando ahora mismo’. ‘Ay dios mío’. No tengo mi bota puesta. Esta es una pesadilla de lucha libre. Me estoy volviendo loca y tratando de atarme la bota lo más rápido que puedo. Escucho a Booker al otro lado del pasillo: ‘¿Qué demonios?’. ‘Por favor, no entres aquí’. Abre la puerta y dice: ‘¿Qué diablos está pasando?’. Mi bota, no lo sé. Me estoy volviendo loca y no puedo pronunciar una palabra. Estaba enojado y simplemente se fue. ‘Esto es lo que sucede cuando crees que eres la mejor’. Realmente me hizo sentir humilde. Sharmell entró en la habitación después y me dijo: ‘No dejes que te hable así’. Me estaba abrazando y me dijo: ‘No llores. Ponte las botas, sal y patea traseros’. Después del combate, llegué al fondo y me dijo: ‘Está bien, chica, ese fue un buencombates. Te redimiste. No vuelvas a hacer eso’«.