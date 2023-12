Roxanne Pérez volverá a sus orígenes en enero

De cuando en cuando siempre volvemos a Reality of Wrestling para hablar de los alumnos que Booker T tiene en su escuela, como hasta no hace mucho Zilla Fatu, el hijo de Umaga, que decidió abandonarla por diferencias con el WWE Hall of Famer. También lo hemos hecho para hablar de la ayuda que brinda Trick Williams, el luchador de NXT, o la exSuperestrella Alicia Fox. Además, en su roster están, entre otros, Bryan Keith, que últimamente ha trabajado en AEW o ROH.

► Roxanne Pérez vuelve a Reality of Wrestling

Y hablando de alumnos, sin duda una de las más reconocidas y exitosas es Roxanne Pérez, que actualmente es una de las gladiadoras más importantes de NXT. En muchas ocasiones hemos hablado de su experiencia bajo la tutela del antaño King Booker, quien no solo la sigue actualmente como comentarista de la marca amarilla, sino que, por ejemplo, festejó con ella cuando ganó el Campeonato Femenil de la misma. Hoy lo hacemos de nuevo porque The Prodigy volverá a ROW.

‼️ BREAKING NEWS ‼️ NXT Superstar @roxanne_wwe makes her return home to Reality Of Wrestling for One Night Only on Saturday, January 13th for the first event of 2024. #Slamuary 📍9300 Emmett F Lowry Expressway

Texas City, TX 77591 🎫 https://t.co/dL6mvFzIm3 pic.twitter.com/2hmdnPewhv — Reality of Wrestling (@TheOfficialROW) December 18, 2023

«¡¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA‼️

La Superestrella de NXT Roxanne Pérez regresa a su hogar en Reality Of Wrestling por una noche solamente el sábado 13 de enero para el primer evento de 2024. #Slamuary».

Mientras esperamos a ver qué hace Roxanne Pérez en su vuelta a Reality of Wrestling, recordemos una de esas historias que vivió cuando era alumna de la escuela en que Booker T se enfadó con ella:

«Cuando comencé en Reality of Wrestling, tenía 16 años, Booker y Sharmell [la esposa de Booker T] eran como padres para mí y siempre cuidaban de mí. Sharmell es increíble. Una vez, tuvimos un evento y estábamos en un lugar diferente. Por lo general, nuestros vestuarios están en la parte de atrás, pero es una especie de espacio abierto en el que puedes escuchar los combates. En este lugar, los vestuarios son puertas completamente cerradas, por lo que no sabías lo que estaba pasando a menos que salieras y revisaras. Estábamos en la parte de atrás y armamos nuestro combate y yo estaba como: ‘¿Puedes ver el combate que está en marcha? Me estoy poniendo una bota, no me he puesto la otra, y ella irrumpe y dice: ‘Tu música está sonando’.

«‘Estás mintiendo. Solo estás bromeando’. ‘No, tu música está sonando ahora mismo’. ‘Ay dios mío’. No tengo mi bota puesta. Esta es una pesadilla de lucha libre. Me estoy volviendo loca y tratando de atarme la bota lo más rápido que puedo. Escucho a Booker al otro lado del pasillo: ‘¿Qué demonios?’. ‘Por favor, no entres aquí’. Abre la puerta y dice: ‘¿Qué diablos está pasando?’. Mi bota, no lo sé. Me estoy volviendo loca y no puedo pronunciar una palabra. Estaba enojado y simplemente se fue. ‘Esto es lo que sucede cuando crees que eres la mejor’. Realmente me hizo sentir humilde. Sharmell entró en la habitación después y me dijo: ‘No dejes que te hable así’. Me estaba abrazando y me dijo: ‘No llores. Ponte las botas, sal y patea traseros’. Después del combate, llegué al fondo y me dijo: ‘Está bien, chica, ese fue un buencombates. Te redimiste. No vuelvas a hacer eso’«.