Zelina Vega volvió a NXT: «Me siento como en casa»

En el episodio de WWE NXT del 16 de enero, Cruz Del Toro y Joaquin Wilde lograron una victoria sobre Duke Hudson y Riley Osborne para confirmar su pase a las semifinales del Dusty Rhodes Tag Team Classic masculino, donde enfrentarán a uno de los equipos favoritos, el de Carmelo Hayes y Trick Williams. Con ellos estuvo Zelina Vega, quien estaba haciendo su retorno al territorio de desarrollo.

► Zelina Vega volvió a NXT

Después del show, las tres Superestrellas hablaron en NXT Exclusive, asegurando «La Muñeca» que se siente como en casa:

«Fue increíble. Quiero decir, salir allí y escuchar un bonito ‘cántico de Zelina Vega’ fue bastante agradable, y ver banderas puertorriqueñas en la audiencia, quiero decir, ¡es genial! Se sintió bien estar en casa, y siempre tengo que apoyar a mis chicos aquí. Siempre nos mantenemos unidos».

También pone en pausa sus otras historias para enfocarse en el torneo:

«Ahora, en cuanto a SmackDown, incluso solo caminar por aquí y ver algunas pequeñas luces de Zelina Vega, Santos es como un gánster de la escuela primaria, si realmente vamos a hablar de eso. Todo lo que es está inventado, y no tiene respeto. En cuanto a Ángel, lo siento, no recuerdo a nadie que no pudiera hacerme ganar dinero. Lo que diré es que tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Así que ahora, chicos, asegurémonos de que la Latino World Order gane la Dusty Cup«.

También Joaquin Wilde pronunció unas palabras:

«Para ser justos, están hablando con el equipo destacado aquí. Si hay alguna duda al respecto, las despejaremos cuando venzamos a Trick y ‘Melo en la Dusty Cup y ganemos todo el torneo«.

