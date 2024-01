HOOK: «Al final, ¿quién demomios so yo?»

HOOK es un prometedor luchador de AEW. Esa sería una manera de explicar quién es ante su todavía breve carrera. La mayoría lo conocerán como el hijo de Taz. Ni su récord de 28 victorias y 1 derrota, dato que no tiene relevancia en la lucha libre (tampoco en la empresa se la han dado) ni que esté en su segundo reinado como Campeón FTW pues este no es un título oficial de la misma. Tampoco sus amistades con The Hardys, Danhausen u Orange Cassidy son importantes en la narrativa All Elite.

► ¿Qué demonios es HOOK?

Y a pesar de todo ello el joven guerrero estará luchando contra Samoa Joe por el Campeonato Mundial esta semana en Dynamite, lo que ha llevado a muchos a criticar la creatividad de AEW, lo que a su vez hizo que Tony Khan la defendiera criticando la reciente oportunidad de Jinder Mahal por el Campeonato Mundial de Peso Completo de WWE. Así se creó una controversia que hace unas horas tenía a Booker T preguntando quién recuerda las últimas cinco victorias de HOOK.

Mientras, él se ha mantenido en un segundo plano, no ha entrado a debatir o discutir en redes sociales, lo cual es un acierto, en opinión de quien escribe. No obstante, sí que dedica unas palabras a «The Samoan Submission Machine» en un reciente video en el que se quita toda la presión que pudiera haber sobre sí mismo, que pudiera tener frente a este combate, recordando que en realidad tiene todo por ganar y nada por perder pues nadie espera que salga victorioso.

«Entonces, ¿quién siente la presión mañana? Quiero decir, ¿realmente hay algo que tenga que perder? Además, [da un bocado a la pizza], no soy lo suficientemente grande para enfrentarme a Samoa Joe. Hey, estoy obteniendo algunas calorías en este momento, así que ¿quién sabe? [Da otro bocado a la pizza] Pero, de nuevo, ¿quién demonios soy yo de todos modos? En 24 horas, Joe. Voy por ese título mundial».