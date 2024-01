Nada más que tener la misma profesión tienen en común Jinder Mahal (WWE) y HOOK (AEW) pero desde hace unos días están en boca de toda la comunidad luchística por dos motivos. El primero es que son retadores al Campeonato Mundial de Peso Completo y al Campeonato Mundial de sus respectivas empresas. El segundo es que el que se hayan posicionado como tal, sin una racha de victorias, sin un momentum ha sido objetivo de muchas críticas, a las cuales Tony Khan contestó defendiendo su programación y atacando la de sus vecinos, lo cual elevó la controversia. Ahora, nuevamente, Booker T, se pronuncia, en esta ocasión poniendo en duda los méritos del hijo de Taz.

► Dardo de Booker T a AEW

«¿Recuerdas 5 de esas 28 victorias que tuvo HOOK? Lo digo en serio. ¿Puedes recordar a cinco de los oponentes que HOOK derrotó? ¿Y a tres de los tipos a los que venció?

«No quiero que nadie piense que estoy criticando a HOOK. No quiero que nadie crea, ni por un segundo, que estoy criticando a HOOK. Quiero centrarme más que nada en Tony Khan. Cuando pregunté, ‘¿Cuántas de esas victorias recuerdas que HOOK tuvo en televisión?’ Sobre esa racha de victorias, no puedes recordar ni una sola. Lo extraño es que parecería que ese habría sido el momento perfecto para convertir a HOOK en un nombre conocido, con esa racha de 28-0. Parece que habría tenido presencia en todos esos programas de Dynamite. No tengo ni idea de cuándo diablos adquirió un récord de 28-1 porque no he visto a este chico.

«Personalmente, no veo mucho de AEW, pero sí veo muchos momentos destacados de AEW, TNA y todas las demás organizaciones, y no he notado mucho entusiasmo sobre HOOK. Debería haber mucho revuelo alrededor de HOOK si tiene un récord de 28-1. Puede que me equivoque. Puede que me equivoque en eso. Lo que sí sé es que si este chico estuviera en Reality of Wrestling y tuviera una racha de 28-1, estaría cerca de la cima en cuanto a la gente que habla de él semanalmente», expone en The Hall of Fame.