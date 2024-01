Donald Trump menciona a Kane y Undertaker en mitin

Donald Trump es un gran amigo de la WWE desde hace mucho tiempo. Tiene una relación personal con Vince McMahon y la esposa del exmandamás, Linda McMahon, formó parte de su gabinete. Durante un evento ayer en Iowa, el expresidente de Estados Unidos se vio acompañado por Glenn Jacobs, mejor conocido como Kane, el alcalde del condado de Knox, Tennessee, por el mismo partido republicano. En incontables ocasiones, el exluchador ha mostrayo su apoyo al magnate y esta vez no fue menos cuando tuvo la oportunidad de hablar. De la misma manera, Trump hizo lo propio con él, y además se acordó del Undertaker, su hermano en la lucha libre.

► Donald Trump menciona a Kane y Undertaker

«Y otro hombre que es amigo mío. Él es otro con el que no jugaré. Es del condado de Knox, Tennessee. ¿Conoces a Glenn Jacobs? Se hace llamar, se hace llamar… Kane. Kane. ¿Dónde está Kane? ¿Dónde está… mira el tamaño de este tipo? Hombre, vaya, es todo un hombre. Es todo un hombre. Es genial. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Has estado en W, W… Kane es uno de los grandes personajes, eh… cuántos… entonces, ¿cuánto mides? ¿Tienes seis pies, verdad? 6’8 y ¿cuánto pesas cuando luchas? Bueno, no está mal. No estoy tan lejos tampoco. Eso no es bueno. Acabas de arruinarme el día, ¡300 [libras]!»

«Cuando veo a estos tipos, algunos como The Undertaker, ¿verdad? Y lo veo caminar alrededor del ring levantando a un tipo de 300 libras sobre sus hombros así. Puede ser actuación… luego lo lanza a las gradas, es bastante impresionante.»

Como era de esperar, Kane acudió más tarde a las redes sociales para darle las gracias a Donald Trump:

En cambio, El Enterrador no se pronunció al respecto, al menos públicamente, por lo que no sabemos qué piensa de estas palabras de Trump.