En las últimas horas ha surgido una polémica relacionada con Tony Khan, Jinder Mahal y el Campeonato Mundial de Peso Completo de WWE. También con HOOK y su intención de luchar por el Campeonato Mundial AEW. Al presidente de la empresa All Elite no le gusta la idea de que «The Modern Day Maharaja» vaya a por Seth Rollins cuando no ha tenido una victoria en mucho tiempo, así como tampoco que algunos fans critiquen la situación de su luchador con Samoa Joe.

Y tanto fanáticos como otras personalidades dentro de la lucha libre profesional se están sumando a la controversia, como es el caso de Jonathan Coachman que nos ocupa ahora. Aunque en realidad él en estos momentos no forma parte de la industria pues está dedicado a comentar eventos de golf. No obstante, siempre lo consideramos de esa manera por su carrera en WWE. Dicho esto, recientemente quiso contestar de Tony Khan por sus palabras sobre Jinder Mahal.

— «Una victoria moral para USA Network es tener una victoria más de la que ha logrado en los últimos 364 días el retador al título mundial, Jinder Mahal… porque literalmente ha pasado un año desde su última victoria en una lucha. Realmente nos has mostrado nuestro lugar al presentar a Jinder Mahal en un enfrentamiento importante en tu programa de televisión. Deberías hacerlo con mayor frecuencia.»

— «También solíamos sorprendernos de los fanáticos que contabilizaban las victorias como si los luchadores las ‘ganaran’. Diablos, si Vince quisiera, yo podría haber sido campeón mundial. Pero la trama no lo respaldaba. Es obviamente sobre la historia, no sobre las victorias en un espacio predeterminado. Pensé que un jefe entendería eso«.

We also used to get amused at fans who counted wins like wrestlers “earned” them. Hell if Vince wanted I could have been world champion. But the storyline didn’t support it. It’s about the story clearly not wins in a predetermined space. Thought a boss would understand that. 🤷🏾‍♂️ https://t.co/lj9jEM4I9M

— The Coach (@Thecoachrules) January 9, 2024