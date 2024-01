Edris Enofé (WWE NXT) manda a callar a Tony Khan

Ahora que CM Punk ha vuelto a WWE es divertido recordar situaciones pasadas como la vez en que Edris Enofé, luchador de NXT, contestando a las críticas por su tatuaje del logo de la empresa en el pecho, se burló del suyo de Pepsi: «¡¡No hay nada malo en tener un tatuaje de una marca!! Me hice un tatuaje de WWE y todos se están riendo de mí… Otros se hacen un tatuaje de Pepsi y los demás no dicen nada… Está bien«. Aunque esto realmente no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa ahora, es más que nada por situar a la Superestrella, de quien todavía no podemos decir mucho por sus combates ya que si bien ocasionalmente ha llamado la atención aún no tanto como para reconocerlo por ello.

► Edris Enofé manda a callar a Tony Khan

De hecho, hoy lo destacamos por su reciente respuesta a Tony Khan, presidente de AEW, en redes sociales. Este fue noticia el martes por la noche cuando respondió a la cuenta de USA Network en Twitter denunciando un doble rasero de que los fanáticos están de acuerdo con que Jinder Mahal obtenga una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo de WWE a pesar de su récord de victorias y derrotas, pero están molestos porque HOOK ha dicho que busca el Campeonato Mundial AEW.

«Cierra la maldita boca«, dice Edris Enofé.

Cabe mencionarse que Jinder Mahal también puso su parte de controversia:

«¿Quién diablos es Hook?«.

https://twitter.com/JinderMahal/status/1744856987509137478

Si nuestros lectores me permiten una vez más entrar al terreno de mi opinión personal, realmente no se pueden comparar las carreras de Jinder Mahal y de HOOK. Puede entenderse, si es que tenemos que entrar a esa conversación, más la situación del de WWE que del de AEW. Por otro lado, ¿qué sentido tiene compararlos? ¿Por qué no simplemente disfrutar de ver a Mahal retando a Seth Rollins y a HOOk haciendo lo propio con Samoa Joe? A mí, la verdad, me apetece más esta segunda opción. ¿Y a ti?