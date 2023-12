Cagematch, ¿el termómetro de Tony Khan?

Que vengan todos los odiadores profesionales de AEW o quienes quieren enterrarla por el mero hecho de no simpatizar con algunos de sus responsables (Tony Khan y The Elite, principalmente). Ninguno podrá desdeñar el 2023 de AEW en términos de calidad del producto.

Como comenté en reciente artículo, nunca antes la casa Élite había ofrecido tanta cantidad de combates soberbios en 12 meses. Un factor «in-ring» definitorio desde su nacimiento elevado a la máxima potencia, cuando paradójicamente se comenta durante los últimos meses que la compañía viene perdiendo su identidad.

► Tony Khan y la IWC

Hija de su tiempo, AEW acusa cierta necesidad de validarse a través de las opiniones no sólo de analistas como Dave Meltzer (y sus estrellas) o de medios como Pro Wrestling Illustrated (y sus ránquines anuales), sino del grueso de usuarios de la comunidad luchística de internet (IWC). Llaneza que resulta positiva pero que no deja de pasar factura a la imagen de Tony Khan.

Ayer, durante la rueda de prensa previa a Worlds End, Khan fue preguntado por su valoración del estado de salud de AEW y ROH. Y el mandamás expuso lo siguiente.

«Pienso que en particular, recientemente hemos hecho algunos de nuestros mejores shows del año, si repasas 2023 y por usar un ejemplo, miras las opiniones sobre diferentes shows, una página que mide esa respuesta del fan es Cagematch. Mira el Top 100 de shows de este año y mira cuántos son de AEW. «Y si metes en la discusión a ROH, tienes más, y es increíble. Mira el Top 100 de shows que tienen más de 50 votos, mira cuántos de 2023 son de AEW e incluso algunos de ROH. Creo que eso dice bastante».

Tales palabras han provocado que Khan reciba el apelativo de «mark» por parte de numerosos miembros de la IWC. Nada nuevo, pues el presidente de AEW gusta de ensarzarse en discusiones de puro fan, como cuando discutió acerca de quién debería ser el mejor programador del año.

Sobra decir que Cagematch no representa el sentir generalizado de los seguidores de lucha libre, pues no todos utilizan dicha web para valorar luchadores, combates o shows, al igual que IMDb o Filmaffinity no aúnan todo el sentir de los aficionados al cine. Por otra parte, aunque Cagematch introdujo un periodo de siete días hasta que cualquier nuevo usuario pueda dar su voto (en pos de impedir «boom reviews»), se antoja inviable evitar las valoraciones movidas por el puro «haterismo» o «fanboyismo».

Con todo, se trata de una burbuja considerable, y Khan es sabedor de que la IWC, cual «lobby», es sinónimo de «engagement», término que a menudo se minusvalora. Mayor presencia en redes sociales no implica mejores ratings, pero ayuda, y es cada vez un factor más valorado por los «mass media».

Khan, eso sí, debería revisar las valoraciones sobre ROH, porque únicamente sus eventos de pago por visión alcanzan el notable, y como ya comentamos aquí en SUPERLUCHAS, el programa semanal parece una versión remozada de AEW Dark o Dark: Elevation.