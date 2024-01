Matt Riddle ha emprendido el nuevo capítulo de su carrera en la lucha libre profesional volviendo a la escena independiente, que lo ha llevado tanto a MLW como a NJPW hasta ahora; el sábado pasado se unió a Jeff Cobb para juntos derrotar a Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito en Battle in the Valley.

Pero sus años en la WWE no se olvidan, menos aún cuando ha pasado tan poco tiempo desde su despido, y ocupan buena parte de la actualidad de «The King Of Bros». De hecho, en esta ocasión nos acordamos de aquel segmento con Asuka en Raw en que olvidó sus frases.

► Aquel segmento de Matt Riddle en WWE

«The Empress of Tomorrow» se encontraba tras bastidores cuando su entonces compañero se acercó a ella con su patinete para preguntarle si a la gente en Japón le gustan esos artilugios. Antes de poder iniciar una conversación Matt Riddle se fue diciendo que había olvidado lo que tenía que decir.

Its exactly two years to the day that Riddle forgot his lines on RAW. Asuka’s face is priceless… pic.twitter.com/0HJ5SGHTGD — Wrestling Should Be Fun (@WSBFun) March 29, 2023

Hablando reciententemente en Signed By Superstars, Riddle comentaba lo siguiente:

«Hablemos de ese segmento. En primer lugar, por lo general, cuando es en vivo, te lo dicen. A veces, pasas por un par de ensayos antes. Me dieron el patinete y dijeron, ‘No queremos verte. Ve 20 yardas hacia allá y rueda’. Rodé hacia allá, y no sabía que era televisión en vivo.

«El segmento que tenían originalmente era yo hablando de cómo ya había estado en Japón, lo cual no era cierto, y cómo iba a ir a peleas de robots clandestinas y iba a preguntarle a Asuka si los patinetes serían un gran éxito en Japón. Sí, olvidé todo. Olvidé todo cuando llegué.

«Vuelvo al vestuario. Randy [Randy Orton] y yo no hablábamos mucho, supongo que a Randy no le caía muy bien cuando empecé a trabajar allí porque soy como soy. Randy se acerca a mí y me dice, ‘No sé si esa mi*rda estaba planeada, pero fue tu mejor promo hasta ahora’«.

► Apunte del autor

Matt Riddle protagonizó unos cuantos momentos memorables en WWE. No tanto que vayan a quedarse siempre en el recuerdo porque realmente su carrera como Superestrella no tiene demasiado destacable cuando nos salimos de ese momento concreto.

Es una lástima que un luchador con tanto talento y tanto carisma vaya a ser recordado entre los fans de WWE como «lo que podría haber sido». Porque lo tiene todo para haber sido una de las estrellas principales pero nunca lo fue. En todo caso anduvo navegando entre el plano estelar y el medio cartel.

Y la verdad es que no se le puede culpar únicamente a él. No obstante, tampoco se puede negar que la empresa le dio toda su confianza y apoyo hasta que las cosas se torcieron y vieron que no podían seguir haciéndolo por la manera de comportarse de Matt Riddle.

Quizá un día «The King Of Bros» tenga una nueva oportunidad en WWE. Ahora mismo, no lo parece que ninguna de las partes quiera, y es verdad que el luchador ya tiene 38 años, pero… CM Punk tiene 45. Y los problemas fueron mucho más graves. Aunque el «Best in the World» también tiene una carrera mucho más grande.