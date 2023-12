Trick Williams hace un milagro y se lleva el Iron Survivor Challenge varonil

El Iron Survivor Challenge varonil, enfrentó a cinco peligrosos contendientes, donde todos buscaron a como diera lugar el puesto de retador al Campeonato NXT.

Fue así que Bron Breakker, Dijak, Trick Williams, Josh Briggs, Tyler Bate, chocaron en un intenso combate, donde ninguno estaba dispuesto a ceder terreno.

El duelo fue comenzado por Josh Briggs y Dijak, Ambos luchadores mostraron su fuerza desde el primer momento para poder conseguir su primer punto, pero ninguno pudo sumarlo en casi cinco minutos. Hasta que justo cuando Tyler Bate ingresaba, Dijak pudo sumar su primera caída.

Pero en cuanto salió Briggs de la cabina pudo mandar a la lona a Dijak para apuntarse su primer punto. Pero las cosas no salieron bien para Dijak, pues más tardó en salir del castigo, en que Tyler Bate lo mandó de nuevo a ese lugar para emparejar el combate.

Trick Williams fue el siguiente en entrar al ring lanzándose contra todo mundo para intentar su primer punto. Después de varios minutos, Tyler le conectó una desnucadora a Williams para llegar a dos puntos en el combate.

Bron Breakker fue el último en entrar al ring, pero lo hizo de forma espectacular, pues aplicó tres Spears y esos mismos derribes se convirtieron en tres puntos.

Los tres luchadores castigados se golpearon en la cabina, rompiéndola y saliendo muy a la fuerza. Esto fue aprovechado por Williams que terminó por caer en un vuelo; pero Dijak lo subió al ring y le aplicó el toque de espaldas.

Tyler Bate se aprovechó de un ataque de Breakker sobre Dijak para llevarlo al toque de espaldas y quedarse con su tercer punto.

Briggs y Dijak colaboraron en momentos clave para sumar puntos simultáneamente, estrechando la competencia con un triple empate en ese momento.

Breakker sacó momentáneamente a Trick Williams de acción, pero este logró regresar y anotar su primer punto contra Briggs. Luego, aprovechando una intervención de Eddy Thorpe, Tricks, sumó un segundo punto sobre Dijak. De manera sorpresiva, logró derribar a Bron Breakker y después a Tyler Bate, alcanzando cuatro puntos en los últimos segundos.

Con este desempeño, Trick Williams se llevó el combate y se convirtió en el retador número uno al Campeonato de NXT.

TRICK WILLIAMS JUST COMPLETED THE GREATEST COMEBACK IN NXT HISTORY.

FROM 3-1 DOWN TO WINNER IN LESS THAN A MINUTE. WOW. @_trickwilliams #NXTDeadline pic.twitter.com/jDTX1Lm8vp

— (🦥) (@deonteddj) December 10, 2023