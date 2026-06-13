Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 19 de junio 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island, y entre otras cosas vimos a Jey Uso avanzar en el torneo King of the Ring.
► En el episodio de WWE SmackDown del 12 de junio vimos:
- Charlotte Flair venció a Jade Cargill, Sol Ruca y Lyra Valkrya (*** 1/2)
- Brie Bella y Paige vencieron a Fatal Influence (** 1/2)
- CAMPEONATO PESO CRUCERO AAA: Rey Fenix retuvo ante Axiom (***)
- Michin y B-Fab vencieron a Chelsea Green y Tiffany Stratton (**)
- Jey Uso venció a Finn Balor y LA Knight, y Royce Keys (** 1/2)
- SmackDown: Charlotte Flair, a las semifinales del Queen of the Ring
- SmackDown: Paige y Brie Bella vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid
- SmackDown: Rey Fénix retuvo el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA ante Axiom
- SmackDown: Tiffany Stratton y Chelsea Green cayeron ante B-FAB y Michin
- SmackDown: Jey Uso, a las semifinales del King of the Ring
► Cartelera WWE SmackDown 19 de junio 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 19 de junio 2026 en el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri, (anteriormente llamado Sprint Center), coliseo con capacidad para 19,252 personas.
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Gunther – Árbitro especial: Sami Zayn
- TORNEO QUEEN OF THE RING: Charlotte Flair vs. Liv Morgan
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: R-Truth y Damian Priest (c) vs. MFTs (Tama Tonga y Talla Tonga)
- GANADOR RECIBE UNA OPORTUNIDAD TITULAR POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes vs. Ricky Saints
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 19 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|USA Network
|Sede
|T-Mobile Center, Kansas City, Missouri
|Capacidad
|19,252 espectadores