Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 19 de junio 2026

por
Logo SmackDown

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island, y entre otras cosas vimos a Jey Uso avanzar en el torneo King of the Ring.

► En el episodio de WWE SmackDown del 12 de junio vimos:

  1. Charlotte Flair venció a Jade Cargill, Sol Ruca y Lyra Valkrya (*** 1/2)
  2. Brie Bella y Paige vencieron a Fatal Influence (** 1/2)
  3. CAMPEONATO PESO CRUCERO AAA: Rey Fenix retuvo ante Axiom (***)
  4. Michin y B-Fab vencieron a Chelsea Green y Tiffany Stratton (**)
  5. Jey Uso venció a Finn Balor y LA Knight, y Royce Keys (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 19 de junio 2026

Logo SmackDown

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 19 de junio 2026 en el T-Mobile Centeren Kansas City, Missouri, (anteriormente llamado Sprint Center) coliseo con capacidad para 19,252 personas.

  • CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Gunther – Árbitro especial: Sami Zayn
  • TORNEO QUEEN OF THE RING: Charlotte Flair vs. Liv Morgan
  • CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: R-Truth y Damian Priest (c) vs. MFTs (Tama Tonga y Talla Tonga)
  • GANADOR RECIBE UNA OPORTUNIDAD TITULAR POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes vs. Ricky Saints
Información del Evento
Fecha Viernes 19 de junio de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión USA Network
Sede T-Mobile Center, Kansas City, Missouri
Capacidad 19,252 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos