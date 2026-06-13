Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 19 de junio 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island, y entre otras cosas vimos a Jey Uso avanzar en el torneo King of the Ring.

► En el episodio de WWE SmackDown del 12 de junio vimos:

Charlotte Flair venció a Jade Cargill, Sol Ruca y Lyra Valkrya (*** 1/2) Brie Bella y Paige vencieron a Fatal Influence (** 1/2) CAMPEONATO PESO CRUCERO AAA: Rey Fenix retuvo ante Axiom (***) Michin y B-Fab vencieron a Chelsea Green y Tiffany Stratton (**) Jey Uso venció a Finn Balor y LA Knight, y Royce Keys (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 19 de junio 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 19 de junio 2026 en el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri, (anteriormente llamado Sprint Center), coliseo con capacidad para 19,252 personas.

CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Gunther – Árbitro especial: Sami Zayn

Cody Rhodes (c) vs. Gunther – Árbitro especial: Sami Zayn TORNEO QUEEN OF THE RING: Charlotte Flair vs. Liv Morgan

Charlotte Flair vs. Liv Morgan CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: R-Truth y Damian Priest (c) vs. MFTs (Tama Tonga y Talla Tonga)

R-Truth y Damian Priest (c) vs. MFTs (Tama Tonga y Talla Tonga) GANADOR RECIBE UNA OPORTUNIDAD TITULAR POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes vs. Ricky Saints