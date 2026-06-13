Este sábado 13 de junio, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX, grabado desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Lince Dorado venció a Octagón Jr., Cruz del Toro, Mini Vikingo y Joaquín Wilde (***)
- La Catalina, Lola Vice y Bayley vencieron a Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla) (***)
► Momentos clave
- La Hiedra y Maravilla entraron para atacar a Vice y a Bayley. Ésta le aplicó Bayley to Belly a Maravilla. La Catalina quedó sola con Flammer, le impactó su caderazo en las cuerdas y la remató con un rodillazo para ganar.
► Cartelera AAA en FOX 13 de junio de 2026
- CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana (c) vs. La Hiedra y Joaquín Wilde.
- Los Vipers (Abismo Negro Jr., Taurus e Histeria) vs. La Parka, Octagón Jr. y El Fiscal.
- Galeno vs. Golden Jacket y Galio.
► ¿Dónde ver AAA en vivo?
Fecha: Sábado 13 de junio de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile
|22:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|03:00 (domingo 14 jun.)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|04:00 (domingo 14 jun.)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|03:00 (domingo 14 jun.)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|07:30 (domingo 14 jun.)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|10:00 (domingo 14 jun.)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|11:00 (domingo 14 jun.)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (domingo 14 jun.)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (domingo 14 jun.)
|YouTube / Facebook