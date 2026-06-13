LUCHA LIBRE AAA 13 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver Lucha Libre AAA 13 de junio 2026 | Lola Vice y Mr. Iguana vs. La Hiedra y Joaquín Wilde

Este sábado 13 de junio, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX, grabado desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Lince Dorado venció a Octagón Jr., Cruz del Toro, Mini Vikingo y Joaquín Wilde (***)
  2. La Catalina, Lola Vice y Bayley vencieron a Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla) (***)

► Momentos clave

► Cartelera AAA en FOX 13 de junio de 2026

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA 13 de junio 2026 | Lola Vice y Mr. Iguana vs. La Hiedra y Joaquín Wilde
Lucha Libre AAA 13 de junio 2026.
  • CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana (c) vs. La Hiedra y Joaquín Wilde.
  • Los Vipers (Abismo Negro Jr., Taurus e Histeria) vs. La Parka, Octagón Jr. y El Fiscal.
  • Galeno vs. Golden Jacket y Galio.

► ¿Dónde ver AAA en vivo?

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 20:00 FOX / FOX One
Panamá 21:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX
Chile 22:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 03:00 (domingo 14 jun.) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 04:00 (domingo 14 jun.) YouTube / Facebook
Islas Canarias 03:00 (domingo 14 jun.) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 07:30 (domingo 14 jun.) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 10:00 (domingo 14 jun.) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 11:00 (domingo 14 jun.) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (domingo 14 jun.) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (domingo 14 jun.) YouTube / Facebook

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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