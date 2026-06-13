Este sábado 13 de junio, AEW Collision se emitirá desde el The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►El sábado pasado en AEW Collision

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion retuvieron ante TayJay (***) Shane Taylor venció a Alan Angels (*) Death Riders vencieron a Shane Taylor Promotions (*** 1/2) Tommaso Ciampa venció a BEEF (*) Clark Connors venció a Juice Robinson (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: The Conglomeration retuvo ante La Facción Ingobernable (*** 1/2) TORNEO FUNDACION OWEN HART: Hazuki venció a Persephone (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 13 de junio 2026

Kenny Omega vs. Bad Dude Tito.

CINCINNATI STREET FIGHT: Death Riders vs. Shane Taylor Promotions.

Death Riders vs. Shane Taylor Promotions. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Myron Reed.

Kevin Knight (c) vs. Myron Reed. SURVIVAL OF THE FITTEST, Clasificatorias:

💥 Julia Hart vs. Persephone

💥 Hikaru Shida vs. Zayda Steel.

💥 Julia Hart vs. Persephone 💥 Hikaru Shida vs. Zayda Steel. CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Young Bucks vs. The Dogs.

Young Bucks vs. The Dogs. Mike Bailey vs. Jake Doyle.

The Rascalz vs. Aaron Atlas y Austin Atlas.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 13 de junio de 2026

Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: The Andrew J. Brady Music Center Cincinnati, Ohio.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 18:00 Fox Sports / MyAEW Panamá 19:00 MyAEW Puerto Rico, República Dominicana 20:00 MyAEW Colombia, Perú, Ecuador 19:00 MyAEW Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 MyAEW Chile 21:00 MyAEW Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 MyAEW Reino Unido — Londres 01:00 (día siguiente) MyAEW / ITV España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) DAZN / MyAEW Japón — Tokio 09:00 (día siguiente) MyAEW Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) MyAEW Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) MyAEW

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano en algunos países.