AEW Collision 13 de junio 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Collision 13 de junio 2026 | Kenny Omega vs. Bad Dude Tito

Este sábado 13 de junioAEW Collision se emitirá desde el The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►El sábado pasado en AEW Collision

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion retuvieron ante TayJay (***)
  2. Shane Taylor venció a Alan Angels (*)
  3. Death Riders vencieron a Shane Taylor Promotions (*** 1/2)
  4. Tommaso Ciampa venció a BEEF (*)
  5. Clark Connors venció a Juice Robinson (** 1/2)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: The Conglomeration retuvo ante La Facción Ingobernable (*** 1/2)
  7. TORNEO FUNDACION OWEN HART: Hazuki venció a Persephone (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 13 de junio 2026

Cobertura y resultados AEW Collision 13 de junio 2026 | Kenny Omega vs. Bad Dude Tito
AEW Collision 13 de junio 2026.
  • Kenny Omega vs. Bad Dude Tito.
  • CINCINNATI STREET FIGHT: Death Riders vs. Shane Taylor Promotions.
  • CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Myron Reed.
  • SURVIVAL OF THE FITTEST, Clasificatorias:
    💥 Julia Hart vs. Persephone
    💥 Hikaru Shida vs. Zayda Steel.
  • CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Young Bucks vs. The Dogs.
  • Mike Bailey vs. Jake Doyle.
  • The Rascalz vs. Aaron Atlas y Austin Atlas.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 13 de junio de 2026
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: The Andrew J. Brady Music Center  Cincinnati, Ohio.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 18:00 Fox Sports / MyAEW
Panamá 19:00 MyAEW
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 MyAEW
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 MyAEW
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 MyAEW
Chile 21:00 MyAEW
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 MyAEW
Reino Unido — Londres 01:00 (día siguiente) MyAEW / ITV
España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) DAZN / MyAEW
Japón — Tokio 09:00 (día siguiente) MyAEW
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) MyAEW
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) MyAEW

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano en algunos países.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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