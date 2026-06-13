Este sábado 13 de junio, AEW Collision se emitirá desde el The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►El sábado pasado en AEW Collision
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion retuvieron ante TayJay (***)
- Shane Taylor venció a Alan Angels (*)
- Death Riders vencieron a Shane Taylor Promotions (*** 1/2)
- Tommaso Ciampa venció a BEEF (*)
- Clark Connors venció a Juice Robinson (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: The Conglomeration retuvo ante La Facción Ingobernable (*** 1/2)
- TORNEO FUNDACION OWEN HART: Hazuki venció a Persephone (*** 1/2)
► Momentos clave
- Anna Jay se trepó en la espalda de Lena Kross para aplicarle candado. Kross logró quitarse la llave arrojándose a los esquineros. Relevó con Megan Bayne, y entre ambas le aplicaron el chokeslam Divine Intervention a Jay para retener el campeonato.
- Marina Shafir entró al ring y le impactó la bota en Trish Adora y a Christyan XO… Una vez que los Death Riders tomaron el control, PAC pudo rendir a Carlie Bravo con el Brutalizer.
- En los momentos finales, David Finlay apareció en ringside para distraer a Juice Robinson. Aunque Robinson logró golpearlo y regresar al ring para conectar sus Jabs, Finlay aprovechó un descuido para atacarlo con su bastón, permitiendo que Clark Connors lo rematara con una spear para llevarse la cuenta de tres.
- Sammy Guevara y Orange Cassidy casi acaban con Dralístico, pero Cassidy empujó a Guevara para derribar a Dralístico de las cuerdas, conectó Orange Punch en Guevara y cubrió al enmascarado, reteniendo así el Campeonato Mundial de Tríos AEW.
- Hazuki aplicó rana, falló patada. Súplex con puente olímpico de Persephone. Codebreaker de Hazuki seguido de Magistral, con la cual ganó la lucha.
► Cartelera AEW Collision 13 de junio 2026
- Kenny Omega vs. Bad Dude Tito.
- CINCINNATI STREET FIGHT: Death Riders vs. Shane Taylor Promotions.
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Myron Reed.
- SURVIVAL OF THE FITTEST, Clasificatorias:
💥 Julia Hart vs. Persephone
💥 Hikaru Shida vs. Zayda Steel.
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Young Bucks vs. The Dogs.
- Mike Bailey vs. Jake Doyle.
- The Rascalz vs. Aaron Atlas y Austin Atlas.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 13 de junio de 2026
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: The Andrew J. Brady Music Center Cincinnati, Ohio.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN
|Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)
|18:00
|Fox Sports / MyAEW
|Panamá
|19:00
|MyAEW
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|MyAEW
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|MyAEW
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|MyAEW
|Chile
|21:00
|MyAEW
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|MyAEW
|Reino Unido — Londres
|01:00 (día siguiente)
|MyAEW / ITV
|España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (día siguiente)
|DAZN / MyAEW
|Japón — Tokio
|09:00 (día siguiente)
|MyAEW
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|MyAEW
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|MyAEW
Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano en algunos países.