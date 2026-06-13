GLEAT: Resultador «G-Class 2026 Final» – T-Hawk es el ganador

El Shinjuku FACE de Tokio fue el escenario desde donde GLEAT presento la última jornada de su torneo anual individual «G-Class 2026«.

► «G-Class 2026 Final»

En espectacular mano a mano, Soma Watanabe superó a SBK en poco más de quince minutos de refriega.

En la semifinal de tercias, Brass Knuckles JUN, El Lindaman y Takehiro Yamamura doblegaron a Hayato Tamura, KAZMA SAKAMOTO y Ryuichi Kawakami. Tras la batalla se dieron varios conatos de rivalidad.

En el turno estelar, se dio la gran final del torneo «G-Class 2026» donde T-Hawk se proclamó el vencedor tras superar al recio Kaito Ishida. La mayor experiencia de T-Hawk fue el elemento que jugó a su favor para alzarse con la victoria.

Tras el combate, T-Hawk se encaró con El Lindaman, ya que ganó el derecho a desafiarlo por el Campeonato G-REX.

Los resultados completos son:

GLEAT «G-CLASS 2026 FINAL», 04.06.2026

Shinjuku FACE

284 Espectadores

1. 4 Way Match: Parker Boudreaux, Kotaro Suzuki y Andy Wu vencieron a Minoru Tanaka, Drago y Vanvert Jack, a Yuya Aoki, Shigehiro Irie y Kapii y a Katsuhiko Nakajima, Kendo Kashin y Junjie (7:05) con un Inside Cradle de Suzuki sobre Junjie.

2. GLEAT Army vs. Papapa Reiwa Party: Sayaka Unagi, Ayame Sasamura , Rina Amikura y Mizuki Kato vencieron a Chanyota, ZONES, Marika Kobashi y Non Toraga (8:05) con la Jyomon Toppa de Unagi sobre Toraga.

3. Special Six Man Tag Match ~ BLACK GENERATION INTERNATIONAL vs. The Sick: Black Andromeda, So Daimonji y ARASHI vencieron a Keiichi☆Sato Kohei Kinoshita y Genta Yubari (10:31) con la Huracanrana de ARASHI sobre Sato.

4. LIDET UWF Rules: Hideki «Shrek» Sekine y Daisuke Sekimoto vencieron a Takanori Ito y Tetsuya Izuchi (7:52) por TKO (Sekimoto venció a Ito).

5. Soma Watanabe venció a SBK (15:23) con un Firebird Splash.

6. G-CLASS Participants Special Six Man Tag Match: Brass Knuckles JUN, Takehiro Yamamura y El Lindaman vencieron a Hayato Tamura, Ryuichi Kawakami y KAZMA SAKAMOTO (9:12) con un German Suplex Hold de Lindaman sobre SAKAMOTO.

7. G-CLASS – Final: T-Hawk venció a Kaito Ishida (25:10) con un Reverse Horizontal Chop.