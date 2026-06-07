La Catalina, Lola Vice y Bayley vencieron a Las Tóxicas

En una lucha que encabezó la segunda parte de AAA Noche de los Grandes, el equipo de La Catalina, Lola Vice y Bayley logró imponerse a Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla).

► Momentos clave

En los primeros minutos, las consentidas tomaron sus respectivos relevos y dominaron ampliamente a las Tóxicas. Lola Vice, en particular, pudo vengarse de los caderazos que le diera La Hiedra en su lucha de campeonato. Las Tóxicas recibieron triple súplex, triple caderazo y un par de vuelos suicidas antes de poder tomar el control de la batalla.

Lola Vice fue la que capturó a la triada de villanas, dándole una tunda por varios minutos mientras los fans abucheaban y pedían que Bayley entrara al rescate. Flammer impactó un lariat en el cuello de Vice y luego la amarró con doble cuatro al brazo. Por fin pudo Vice relevar con Bayley, que entró repartiendo súplex y patadas. Derribó a Maravilla y le conectó un codazo desde las cuerdas que casi termina la contienda.

Bayley no pudo aplicar su Bayley to Belly a Maravilla, así que Las Tóxicas le echaron montón y empezaron a castigarla en grupo. La Catalina quería ayudar, pero el réferi Piero lo impidió. Bayley pateó a Flammer antes de poder darle el relevo a La Catalina, así que ésta entró con moonsault sobre la campeona. La Hiedra y Maravilla entraron para atacar a Vice y a Bayley. Ésta le aplicó Bayley to Belly a Maravilla. La Catalina quedó sola con Flammer, le impactó su caderazo en las cuerdas y la remató con un rodillazo para ganar.

La combinación que programó AAA funcionó a la perfección.