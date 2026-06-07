Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 11 de junio 2026

AEW Collision se presentó este sábado en el Von Braun Center en Huntsville, Alabama y entre otras cosas vimos a Divine Dominion retener el Campeonato Femenil de Parejas.

► En el episodio de AEW Collision del 6 de junio vimos:

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion retuvieron ante TayJay (***) Shane Taylor venció a Alan Angels (*) Death Riders vencieron a Shane Taylor Promotions (*** 1/2) Tommaso Ciampa venció a BEEF (*) Clark Connors venció a Juice Robinson (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: The Conglomeration retuvo ante La Facción Ingobernable (*** 1/2) TORNEO FUNDACION OWEN HART: Hazuki venció a Persephone (*** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 11 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentará el el 11 de junio 2026 en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, coliseo con capacidad para 4,500 aficionados.

The Young Bucks vs. The Dogs