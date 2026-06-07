Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 11 de junio 2026

AEW Collision se presentó este sábado en el Von Braun Center en Huntsville, Alabama y entre otras cosas vimos a Divine Dominion retener el Campeonato Femenil de Parejas.
► En el episodio de AEW Collision del 6 de junio vimos:
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion retuvieron ante TayJay (***)
- Shane Taylor venció a Alan Angels (*)
- Death Riders vencieron a Shane Taylor Promotions (*** 1/2)
- Tommaso Ciampa venció a BEEF (*)
- Clark Connors venció a Juice Robinson (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: The Conglomeration retuvo ante La Facción Ingobernable (*** 1/2)
- TORNEO FUNDACION OWEN HART: Hazuki venció a Persephone (*** 1/2)
- Divine Dominion siguen siendo las Campeonas de Parejas AEW: vencieron a Tay Melo y Anna Jay
- AEW Collision: Los Death Riders derrotaron a Shane Taylor Promotions
- Clark Connors venció a Juice Robinson con ayuda de David Finlay
- The Conglomeration retuvieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante La Facción Ingobernable
- Hazuki derrotó a Persephone y avanzó en el torneo de la Fundación Owen Hart
► Cartelera AEW Collision 11 de junio 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentará el el 11 de junio 2026 en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, coliseo con capacidad para 4,500 aficionados.
- The Young Bucks vs. The Dogs
|Información del Evento
|Fecha
|Jueves 11 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|The Andrew J. Brady Music Center, Cincinnati , Ohio
|Capacidad
|4,500 espectadores