Con permiso de Jun Kasai, Masashi Takeda es el absoluto «ace» del arte del deathmatch en la última década, y anoche añadió un nuevo trofeo a sus vitrinas: el del Tournament Of Survival producido por GCW, desde el Showboat Hotel de Atlantic City (New Jersey, EEUU).

En primera ronda, Takeda batió a Jonathan Gresham (la mejor batalla de todo el show, irónicamente, ante el único competidor sin experiencia previa en «deathmatch»), en semifinales se impuso a Niño Extremo y ya en la final, se deshizo de Mr. Danger.

Takeda ya había conquistado allá por 2018 el Nick Gage Invitational, por lo que ya puede presumir de salir vencedor en los dos torneos extremos más notorios hoy día en la escena estadounidense; lo siento si los seguidores de CZW se ofenden: el Tournament Of Death hace tiempo que dejó de ser relevante. No obstante, pese a su dilatada trayectoria, realmente Takeda nunca ha sido un gladiador muy pródigo en justas. Su anterior y única participación en el Tournament Of Survival se remonta a su segunda edición (2017), donde sólo alcanzó las semifinales.

Y los honores de Takeda tuvieron un extra. Acabado el show, y de la mano de Matt Tremont, fue incluido oficialmente en el particular Salón de la Fama del Deathmatch de GCW. Inmortal Takeda.

► TOS 11: resultados completos

He aquí todo lo que dio de sí el Tournament Of Survival 11 de GCW, que tuvo como participantes a Masashi Takeda, Mr. Danger, Niño Extremo, Jonathan Gresham, Dr. Redacted, Vipress, Sicko The Clown y Anakin Murphy.

PRIMERA RONDA DEL TOS 11: Vipress derrotó a Anakin Murphy.

PRIMERA RONDA DEL TOS 11: Mr. Danger derrotó a Dr. Redacted.

PRIMERA RONDA DEL TOS 11: Masashi Takeda derrotó a Jonathan Gresham.

PRIMERA RONDA DEL TOS 11: Niño Extremo derrotó a Sicko The Clown.

SEMIFINAL DEL TOS 11: Mr. Danger derrotó a Vipress.

SEMIFINAL DEL TOS 11: Masashi Takeda derrotó a Niño Extremo.

FINAL DEL TOS 11: Masashi Takeda derrotó a Mr. Danger.