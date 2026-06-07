Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 13 de junio 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 6 de junio 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos a La Catalina, Lola Vice y Bayley vencer a Las Tóxicas.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 6 de junio vimos:

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Lince Dorado venció a Octagón Jr., Cruz del Toro, Mini Vikingo y Joaquín Wilde (***) La Catalina, Lola Vice y Bayley vencieron a Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla) (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 13 de junio 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentará el 13 de junio 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México. arena con capacidad para 17,599 aficionados.

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