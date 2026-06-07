Ayer, 6 de junio, wXw celebró su séptimo gran evento en lo que llevamos de año, una nueva edición de Drive Of Champions, desde el Turbinenhalle 1 de Oberhausen (Alemania).

Como lucha estelar, Elijah Blum defendió el Campeonato Mundial Unificado wXw ante Laurance Roman. Y no menos notoria, la implicación de Eddie Kingston enfrentando a Peter Tihanyi, además de la de Jun Akiyama, haciendo equipo con Ahura para ir contra Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire).

Completando el cartel, Axel Tischer (c) vs. Dennis Dullnig vs. Dieter Schwartz vs. Katsuya Murashima por el Campeonato Shotgun wXw, Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) (c) vs. Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) vs. CSI (Luca de Leone y Nordino) por el Campeonato Mundial Unificado de Parejas wXw, Dani Luna vs. Jane Nero en una lucha de collar de perro y Kanji vs. Orsi.

Drive Of Champions 2026 pudo verse en directo vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago) y vía IndependentWrestling.tv.

► Auf wiedersehen, Eddie

CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Axel Tischer (c) derrotó a Dennis Dullnig, Dieter Schwartz y Katsuya Murashima para retener el título. Sobre los ocho minutos, Murashima encajó el pin como fruto de la Ligerbomb de Tischer. Dullnig no recibió la derrota directa, por lo que probablemente tenga nueva revancha con Tischer, tras un empate en True Colors 2026. Segunda defensa de Tischer desde que conquistara la presea en We Love Wrestling #76. ♠♠♠1/2

Kanji derrotó a Orsi. La húngara buscaba recuperar protagonismo en wXw, pero se topó aquí con una Kanji muy centrada que torpedeó varias de sus ofensivas y dominó la contienda, hasta hacerla rendir mediante su Kimura Lock. ♠♠♠1/4

Vimos cómo Dani Luna había sido atacada entre bastidores, con una Jane Nero jubilosa, que rima con sospechosa.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW, LUCHA ELIMINATORIA A TRES BANDAS: Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) (c) (con Robin Christopher Fohrwerk) derrotaron a Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) y CSI (Luca de Leone y Nordino) para retener el título. La sorpresa aquí fue que CSI consiguieron eliminar a Greedy Souls, cuando estos discutían con el réferi, rodando de espaldas a White. Además, antes del combate, en vestidores, los italianos le habían robado a White su riñonera, que afortunadamente el galés pudo recuperar… vacía. CSI, pues, se convirtieron en los protagonistas del choque, contando con el apoyo del respetable. Aunque esto no resultó suficiente en última instancia. Leone y Nordino intentaron trampear valiéndose de un recipiente donde tenían una pizza escondida bajo el ring (sí, como lo oyen), pero Fohrwerk sacó del ring al réferi. Seguidamente, Dreissker y Empire hicieron de las suyas y endosaron sus remates sobre los aspirantes hasta cubrirlos. Tercera defensa de Planet Gojirah desde que conquistaran el cetro en la segunda jornada del último 16 Carat Gold. ♠♠♠1/4 En el poscombate, Empire obsequió a Leone con un par de Powerbombs de regalo.

LUCHA DE COLLAR DE PERRO: Jane Nero derrotó a Dani Luna. Antes del inicio, se concretó la estipulación del duelo y que 10/10 Next Level (Aleksander Bellamy & Alex Duke) estarían vetados de ringside. Nero y Luna debieron tener este combate (tercero de su saga particular) en Dead End 2026, con una lesión de la inglesa provocando que se postergara. Y Nero pudo imponerse limpiamente, cuando sobre los 12 minutos el réferi decidió parar la contienda al ver que una ya indefensa Luna había quedado inconsciente por un Camel Clutch reforzado con la cadena del collar. Nero sigue sin estar a la altura de las grandes ocasiones. ♠♠♠

Se anunció que Aja Kong será parte de un show de Sendai Girls programado para el próximo fin de semana del 16 Carat Gold (6 de marzo 2027).

Eddie Kingston derrotó a Peter Tihanyi. Gran recibimiento para el «All Elite» y gran actuación de ambos protagonistas, con Kingston en puro modo «strong style», que empleó en pos de contrarrestar la dinamicidad de Tihanyi. El ex Campeón Mundial wXw erró un 450 y Kingston lo puso de espaldas planas tras un par de Urakens y un DDT. Tihanyi sí que es un seguro de vida para las grandes ocasiones, y me temo que sus días en la escena «indie» están contados. ♠♠♠3/4 Como poscombate, Kingston tomó un micro y agradeció a los fans por no olvidarse de él aunque últimamente no apareciese demasiado por televisión, instándolos a ver ROH. Por último, dijo de Tihanyi que era el futuro de la lucha y que eso le hacía más feliz que nada, hasta darle la mano y pedir una ovación para él. Cualquier promo improvisada de Kingston > la promo más elaborada del mundo. En teoría, esta fue la última lucha de Kingston para una promotora germana.

Jun Akiyama y Ahura derrotaron a Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire). 21 años llevaba Akiyama sin luchar en wXw. Shire se presentó ataviado con una camiseta de AJPW, una de las empresas que más ha marcado la carrera del nipón. Ahura, claro está, fue quien recibió la mayor parte de ofensivas de los estadounidenses, que para eso tiene casi la mitad de años que Akiyama, aunque la batalla tuvo una duración extensa, de algo más de 20 minutos, resultó bastante intensa, y el veterano no lució fuera de lugar. Por algo es uno de los mejores talentos «tag team» de la historia. Shire recibió su patentado Explorer y el consiguiente pin. ♠♠♠1/2

CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Elijah Blum (c) derrotó a Laurance Roman para retener el título. En True Colors 2026, como parte de un choque de duplas, Blum fue puesto de espaldas planas por Roman, detonante del presente encuentro. Todo transcurría limpiamente hasta que debido a un golpe fortuito, el árbitro quedó grogui. Entonces, Roman se valió de una patada en las partes pudendas, que no pudo darle la victoria. Ya habiendo nuevo réferi en el ring, y mientras este comprobaba que el anterior no había muerto, Blum pagó a Roman con la misma moneda y lo remató lanzándole su Sliding D. 1, 2 y 3: novena defensa de Blum desde que conquistara la correa en Back To The Roots 2026. ♠♠♠3/4

Como epílogo, Ahura hizo acto de presencia y retó a Blum por el oro de cara a Shortcut To The Top (15 de agosto). Tanta antelación me sugiere que Ahura lo derrocará.

⇒ Entretenida velada, donde dos de los «highlights» estuvieron protagonizados por los dos principales invitados, Jun Akiyama y Eddie Kingston. Y me gustaría hacer un inciso en el «lowlight», ese Dani Luna vs. Jane Nero, que sin llegar a ser un mal combate, puso de manifiesto la preocupante realidad de la lucha libre femenil en Alemania: ¿hay hoy alguna gladiadora surgida de tal cantera verdaderamente a destacar? Que Nero suponga la principal cara de wXw (y GWF), desde luego, nos dice bastante al respecto.

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