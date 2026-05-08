WWE estará el sábado 9 de mayo 2026 en la Benchmark International Arena, en Tampa, Florida, coliseo que tiene una capacidad para 21,500 personas y casa de los Tampa Bay Lightning de la NHL.
► El año pasado en Backlash 2025:
Las luchas presentadas fueron:
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Jacob Fatu retuvo ante LA Knight, Drew McIntyre y Damian Priest (*** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Lyra Valkyria retuvo ante Becky Lynch (****)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Penta (** 1/2)
- Gunther venció a Pat McAfee (** 1/2)
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante Randy Orton (*** 1/2)
► Este sábado en Backlash 2026
Jacob Fatu ha sido la fuerza más incontrolable de la dinastía samoana. Es por ello que, por años, Roman Reigns se negó a llevarlo a WWE para The Bloodline. Fue hasta 2024, cuando Solo Sikoa tomó el control de la facción, que decidió incorporar a Fatu. Sin embargo, Sikoa no pudo controlar a Fatu, quien finalmente lo traicionó en Money in the Bank 2025. Meses después, Roman Reigns ganó el Royal Rumble y conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 42. La noche siguiente en Raw, Fatu confrontó a Reigns y declaró que quería todo lo que él tenía, incluyendo el título. Reigns inicialmente lo rechazó, a base de golpes Fatu hizo que aceptara el desafío. ¿Podrá Reigns sobrevivir a la fuerza descontrolada de Jacob Fatu y mantenerse en la cima?
El cartel de WWE Backlash 2026 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Roman Reigns (c) vs. Jacob Fatu.
- Seth Rollins vs. Bron Breakker (con Paul Heyman).
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams (c) vs. Sami Zayn.
- Iyo Sky vs. Asuka.
- Danhausen y ????? vs. The Miz y Kit Wilson.