WWE estará el sábado 9 de mayo 2026 en la Benchmark International Arena, en Tampa, Florida, coliseo que tiene una capacidad para 21,500 personas y casa de los Tampa Bay Lightning de la NHL.

► El año pasado en Backlash 2025:

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Jacob Fatu retuvo ante LA Knight, Drew McIntyre y Damian Priest (*** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Lyra Valkyria retuvo ante Becky Lynch (****) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Penta (** 1/2) Gunther venció a Pat McAfee (** 1/2) CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante Randy Orton (*** 1/2)

► Este sábado en Backlash 2026

Jacob Fatu ha sido la fuerza más incontrolable de la dinastía samoana. Es por ello que, por años, Roman Reigns se negó a llevarlo a WWE para The Bloodline. Fue hasta 2024, cuando Solo Sikoa tomó el control de la facción, que decidió incorporar a Fatu. Sin embargo, Sikoa no pudo controlar a Fatu, quien finalmente lo traicionó en Money in the Bank 2025. Meses después, Roman Reigns ganó el Royal Rumble y conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 42. La noche siguiente en Raw, Fatu confrontó a Reigns y declaró que quería todo lo que él tenía, incluyendo el título. Reigns inicialmente lo rechazó, a base de golpes Fatu hizo que aceptara el desafío. ¿Podrá Reigns sobrevivir a la fuerza descontrolada de Jacob Fatu y mantenerse en la cima?

El cartel de WWE Backlash 2026 es: