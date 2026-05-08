Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #81

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #81, el cual fue celebrado el 19 de abril 2026 y transmitido el 7 de mayo desde Marquee Theatre en Tempe, Arizona, Estados Unidos, (originalmente llamado Red River Opry o Red River Music Hall) arena con capacidad para 1,500 aficionados. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

La noche del 7 de mayo de 2026 dejó a Juggalo Championship Wrestling sumergida nuevamente en el caos característico de Lunacy, una marca donde la violencia callejera, las personalidades excéntricas y la imprevisibilidad convierten cada combate en una batalla por supervivencia. JCW Lunacy 81 mantuvo esa esencia intacta: golpes brutales, sorpresas inesperadas y un ambiente completamente fuera de control que elevó la intensidad del espectáculo desde el primer minuto.

El evento tuvo varios puntos fuertes. La defensa titular de 2 Tuff Tony y Willie Mack fue claramente el combate más importante de la noche y logró darle al show una sensación de relevancia competitiva. La victoria de Caleb Konley sobre Nic Nemeth aportó el momento sorpresa del evento, elevando inmediatamente el valor del cierre. Puntuación final 7.5/10.

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