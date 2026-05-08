Rating WWE NXT 5 de mayo 2026: audiencia y cifras

WWE NXT del 5 de mayo de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en The CW. Dentro de los combates y segmentos se destaca la lucha entre Izzi Dame y Niko Vance vs. Lola Vice y Mr. Iguana

Las luchas presentadas fueron:

Kali Armstrong venció a Jaida Parker (** 1/2) Jackson Drake venció a Jasper Troy (***) Izzi Dame y Niko Vance vencieron a Lola Vice y Mr. Iguana (*** 1/2) Cutler James y Osiris Griffin vencieron a Hank Walker y Tank Ledger (***) Tony D’Angelo venció a Tavion Heights (*** 1/2)

► Audiencia WWE NXT 5 de mayo 2026

El show de WWE NXT en The CW atrajo 641.000 espectadores, lo cual está por encima de los 541.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,11, en esta ocasión por encima del 0,07 de la semana pasada.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 6 de mayo del año 2025 alcanzó 652.000 espectadores, con un rating de 0,14 mientras que el 7 de mayo del año 2024 atrajo 659.000 espectadores y un rating de 0.19 en USA Network.

El episodio de NXT continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.