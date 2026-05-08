Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 14 de mayo 2026

TNA se presento este jueves en el CoBank Arena de Denver, Colorado, y entre otras cosas vimos a Léi Ying Lee ganar el Campeonato de las Knockouts.

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 7 de mayo vimos:

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Eric Young derrotó a EC3 CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The System (Brian Myers y Bear Bronson) (c) retuvieron ante a Nic Nemeth y KC Navarro Leon Slater y Moose derrotaron a The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) (con Alisha Edwards). CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Ying Lee derrotó a Arianna Grace (c) (con Stacks) para ganar el título.

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 14 de mayo 2026

TNA se presentará este jueves 14 de mayo en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 3,849 aficionados.

Battle Royale para determinar nuevo retador al Campeonato Mundial TNA