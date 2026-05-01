Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #80

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #80, el cual fue celebrado el 18 de abril 2026 y transmitido el 30 de abril desde The Novo, Los Angeles, California, Estados Unidos, arena con capacidad para 2,400 aficionados. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

Juggalo Championship Wrestling volvió a entregar una noche donde el caos fue parte del espectáculo y no una consecuencia accidental. El 30 de abril de 2026, JCW presentó una cartelera marcada por violencia de campeonato, estipulaciones absurdamente apropiadas para su identidad y un ambiente donde cada combate se sintió al borde del descontrol. Entre defensas titulares, monstruos imposibles de detener y una estelar que terminó consumida por la controversia, el evento mantuvo esa esencia cruda de JCW: lucha libre ruidosa, impredecible y diseñada para explotar en cualquier momento.

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