Rating WWE NXT 28 de abril 2026: audiencia y cifras

WWE NXT del 28 de abril de 2026 registró una caída en audiencia respecto a la semana anterior en The CW. Dentro de los combates y segmentos se destaca la lucha entre Myles Borne vs. Saquon Shugars.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Saquon Shugars (** 1/2) EK Prosper y Sean Legacy vencieron a Stacks y Uriah Connors (* 1/2) Lizzy Rain venció a Nikkita Lyons (** 1/2) Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (***) Shiloh Hill venció a Ricky Saints (* 1/2)

► Audiencia WWE NXT 28 de abril 2026

El show de WWE NXT en The CW atrajo 541.000 espectadores, lo cual está por debajo de los 591.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,07, también por debajo del 0,10 de la semana pasada.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 29 de abril del año 2025 alcanzó 674.000 espectadores, con un rating de 0,15 mientras que el 30 de abril del año 2024 atrajo 564.000 espectadores y un rating de 0.14 en USA Network.

El episodio de NXT continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.