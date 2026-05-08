Damian Priest vs. Talla Tonga, lucha agregada al cartel de SmackDown 8 de mayo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 8 de mayo 2026 en la VyStar Veterans Arena, en Jacksonville, Florida, (anteriormente llamada Jacksonville Veterans Memorial Arena), que tiene una capacidad para 15,000 personas. Es la casa de los Jacksonville Icemen de la ECHL.

► En el episodio de WWE SmackDown del 1 de mayo vimos:

Jacy Jayne venció a Charlotte Flair (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Fraxiom (** 1/2) Cody Rhodes venció a Ricky Saints (***) Royce Keys vs. Angel (*) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Irresistible Forces (**) MFT vencieron por DQ a The Usos (*)

► Cartel actualizado SmackDown 8 de mayo 2026

Como resultado del ataque al final de su combate de la semana pasada, WWE ha añadido una lucha individual al cartel de esta noche, en la misma se miden Damian Priest vs. Talla Tonga. La acción de la marca azul se emite a solo un dia del Evento Premium en Vivo Backlash.

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton (c) vs. Kiana James.

Tiffany Stratton (c) vs. Kiana James. Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid).

Damian Priest vs. Talla Tonga.

Gunther regresa.

Funeral del Hombre Galleta de Gengibre.

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