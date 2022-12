Por qué AEW no acabará como WCW, según Tony Khan

Inmerso en una particular guerra contra AEW desde que Tony Khan no encajara demasiado bien ciertas críticas, Eric Bischoff es la figura que más se presta a cotejar los logros de la casa Élite con los de WCW, su gran legado luchístico.

El último episodio de este conflicto se dio hace ya un par de meses, cuando Tony Khan tildó de hipócrita a Bischoff luego de que este apuntara que la mayoría de combates de AEW carecen de narrativa. Khan quiso recordarle que tal factor brillaba muchas veces por su ausencia en WCW Nitro y el programa logró superar durante 83 semanas seguidas a Raw.

Aunque no supone el único veterano que ha utilizado el espejo de WCW para hablar de AEW. En este caso de manera positiva, Matt Hardy expuso que Chris Jericho podía considerarse el Hulk Hogan de la casa Élite, teniendo en cuenta su importancia como veterano a la hora de elevar un producto televisivo novel.

Venimos comentando que la reciente entrevista de Tony Khan con ‘Grapsody Podcast‘ es bastante sustanciosa. En parte, porque sus interlocutores, Will Washington, Philip Lindsey y Righteous Reg, fueron bastante directos en sus preguntas. Caso de la siguiente: ¿Por qué cree que AEW no correrá la misma suerte que WCW?

Happy Birthday to The Icon @Sting! I’m so glad that he came to AEW, he’s an amazing person, he’s had a phenomenal career in wrestling, I’m grateful AEW’s part of it & can’t wait for his match teaming with Darby + Matt & Jeff Hardy this Wednesday in the Tornado Tag on #AEWDynamite pic.twitter.com/4Rf5GI05rF