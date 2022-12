Triple H no ha dejado de recibir alabanzas desde que se hizo con el control creativo de la WWE. No está trabajando él solo pero no deja de ser sorprendente lo bien que se está desenvolviendo en un puesto totalmente nuevo y sustituyendo a la persona más importante de la historia de la compañía. Eso se debe a distintos factores, como el haber sido luchador de la misma durante tanto tiempo, el haber tenido un rol detrás de cámaras, el ser el yerno del antiguo mandamás… y su amor y educación en la lucha libre profesional.

► Kurt Angle alaba a Triple H

De estos últimos factores habla Kurt Angle en The Kurt Angle Show. El Hall of Famer no tiene nada más que buenas palabras para HHH.

“Para mí personalmente, Triple H, siempre lo ha tenido. No solo desde el punto de vista de la lucha libre, sino desde un punto de vista creativo, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista promocional. Triple H es un tipo bien educado, le encanta la lucha libre profesional como si fuera su esposa [risas]. La aprecia, y es realmente bueno en eso. Tiene una gran mente para ello.

«En el pasado, diría que alguien como Hulk Hogan, que pudo atraer a los fanáticos en un momento en que la lucha libre no era tan popular, pero Hulkamania en realidad hizo que la lucha fuera mucho más grande. También tiene una gran mente para el negocio. Trabajé con Hulk Hogan, y definitivamente está bien educado en el aspecto de la lucha libre«.

¿Os gusta lo que está haciendo Triple H como jefe creativo de la WWE?