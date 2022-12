Tony Khan defiende la ausencia de Miro de AEW

«Tras la ausencia de Miro, muchos fans se han preguntado dónde ha estado. Después de consultar con las fuentes de All Elite Wrestling, se nos reiteró que Miro está y ha estado completamente sano y con ganas de competir activamente. Sin embargo, se nos dice que la creatividad simplemente no ha llegado a ningún término (…)». La situación con Miro en AEW es que no está interesado en los planes creativos que le han propuesto hasta ahora, por eso está fuera de la programación. ¿Qué tiene que decir Tony Khan? Lo leemos en Grapsody.

► Tony Khan habla de Miro

“Hay docenas de luchadores que aparecen en Dynamite y Rampage cada semana, y durante esas horas, ves muchos nombres, pero también hay docenas de nombres en AEW que no ves todas las semanas y, a veces, guardan silencio al respecto. A veces hay una razón para eso, alguien está lesionado, alguien está trabajando en un proyecto, alguien está siendo reempaquetado o, francamente, no hay suficientes espacios en tres horas. En otros equipos deportivos, realmente no lo ves tanto. No es muy común en la NFL que el mariscal de campo suplente culpe al entrenador porque no está jugando.

«No es muy común en la NBA que el base suplente culpe al entrenador porque no tiene minutos. Lo tomo y lo tomo con una sonrisa y lo seguiré tomando con una sonrisa. Está bien. Entiendo. Todos quieren luchar y todos quieren hacer cosas y todos vienen desde una perspectiva diferente. Así que no quiero comparar la situación de una persona con la de otra porque son manzanas y naranjas, pero tenemos muchos grandes luchadores aquí y cuando están aquí y podemos involucrar a todos, eso me encanta«.

¿Qué os parecen las palabras de Tony Khan sobre Miro?