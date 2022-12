Tony Khan: «Es imposible contentar a todos en AEW»

La compra de ROH por parte de Tony Khan rebajó un poco las críticas hacia la excesiva cantidad de contrataciones que estaba realizando el mandamás de AEW desde la puesta en marcha de la casa Élite. Algunos nombres, ciertamente, han encontrado una vía alternativa bajo el paraguas de ROH, pero se trata de una esclusa menor.

Khan quiso potenciar todo lo posible el elenco de AEW, en especial a raíz de los numerosos despidos que efectuó WWE durante la pandemia. Y en principio, su estrategia resultó exitosa, atrayendo miradas hacia el producto. Hasta que el efecto novedad, con esos debuts sorpresa casi semana sí semana también, quedó desvirtuado.

Como consecuencia de tener a más de 100 talentos bajo contrato, varios, eventualmente, demandarán mayores minutos, y ya vimos casos concretos. De ahí que Khan guarde intenciones de hacer house shows de manera regular, cuando el formato de Dark y Dark: Elevation resulta inadecuado para nombres que cuentan con poca exposición televisiva. La pregunta es si eventos no televisados satisfarán esas demandas.

Consciente ya de la situación, el pasado febrero, Khan avisó de que no podría renovar los contratos de todos los competidores que firmó durante la era COVID. Y ahora, bajo entrevista concedida al podcast Grapsody de Fightful (que oficialmente se hará pública hoy), Khan expone las dificultades de manejar el apartado creativo de AEW, reconociendo que siempre habrá alguien insatisfecho. Cosa que no parece preocuparle.

Tony Khan dice que nunca vas a poder contentar a todos en el elenco. Dice que una serie de circunstancias llevan a que la gente no esté en televisión o no puedan ser destacados, y se toma las críticas con una sonrisa .

