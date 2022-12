La verdad detrás de la ausencia de Miro de AEW

La última lucha de Miro en AEW fue el pasado 4 de septiembre en el PPV All Out 2022. Allí, hizo equipo con dos nombres impensados: Sting y Darby Allin. Y lograron derrotar a Brody King, Buddy Matthews y Malakai Black de The House of Black.

De hecho, Miro solamente ha tenido cuatro luchas en 2022. Y no se trata de que ha estado lesionado, para nada. Aunque, recientemente se dijo que no había planes para él, la situación es más compleja, según lo ha explicado Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio.

► Explicada la ausencia de Miro de AEW

Según Meltzer, Tony Khan sí tenía planes para Miro después de dicho combate de tríos en All Out, sin embargo, Miro le dijo a Khan que no estaba dispuesto a hacer lo que se le pedía, pues estaba completamente en desacuerdo con los planes que le planteaba.

Meltzer no dio más detalles de qué planes se trataría, pero insinuó que «ciertos luchadores que en algún punto trabajaron de forma constante para WWE, no quieren estar en una posición en las que estén en historias y rivalidades y terminen perdiendo los combates clímax de estas rivalidades». Claramente, Serena Deeb y Bryan Danielson son la excepción a la regla.

Por ahora, lo único que se sabe es que el final de su contrato con AEW será hasta los primeros meses de 2026, si no es que se logra un acuerdo para finalizar el contrato previamente. Recientemente, su esposa, CJ Perry, aseguró en una entrevista con Mike Wennmacher de 82.7 WMAY que, probablemente, «Miro regresaría a WWE algún día». El próximo PPV de AEW será en marzo, AEW Revolution 2023, así que ya veremos si Miro regresará de cara a este show y si en 2023 tiene muchos más combates que en 2022.