Cora Jade se acuerda de Roxanne Perez en navidad

La semana pasada, la joven de 21 años Roxanne Perez, puso fin al reinado de 413 días de Mandy Rose como campeona NXT, luego de retarla minutos antes en el mismo programa. Esta sería la última lucha en WWE para la ex Campeona, puesto que menos de 24 horas después fue despedida como consecuencia de que se filtró la existencia de contenido explícito para adultos en su sitio de FanTime.

Cora Jade fue una de las primeras en reaccionar ante el logro de Roxanne Pérez, con un mensaje en sus redes sociales indicando su desprecio por el título obtenido por la joven de 21 años de edad. La reacción era algo de esperarse, considerando el historial entre ambas. Juntas fueron Campeonas de Parejas NXT pero poco después la ruda traicionó a su amiga y cambió de bando, manteniendo una açerrima rivalidad desde entonces.

Llegó la navidad y Cora Jade volvió a acordarse de su rival y ex compañera, cuando decidió festejar fuera de casa y, estando aparentemente cenando, golpeó una botella de agua con el nombre de «Roxane», con un claro mensaje hacia la Campeona NXT. Roxanne Perez vio esto y en su cuenta de Twitter le respondió de una manera bastante sutil.

Thx for thinking of me <3 https://t.co/XUeQvRmDxS

