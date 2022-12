Roxanne Perez y Mandy Rose intercambiaron elogios

Hace unos días, la joven estrella de la WWE, Roxanne Perez, puso fin al reinado de 413 días de Mandy Rose como campeona NXT, luego de retarla minutos antes en el mismo programa. Desafortunadamente para la ahora ex Campeona, esa fue su última lucha en WWE, puesto que menos de 24 horas después fue despedida como consecuencia de que se filtró la existencia de contenido explícito para adultos en su sitio de FanTime.

► Roxanne Perez reconoce toda la ayuda que Mandy Rose le dio en NXT

Roxanne Pérez fue entrevistada recientemente por BT Sport y no perdió tiempo en elogiar a Mandy Rose, afirmando que ha sido muy amable con ella desde el día que llegó a NXT y la ha apoyado. The Prodigy también detalló la interacción que tuvo con Rose antes y después de su reciente combate.

«Mandy es increíble. Honestamente, es una de las mejores y más dulces personas que he conocido. Desde el momento en que entré en NXT, es angustioso estar rodeado de personas que te han inspirado y uno de mis primeros combates fue contra ella por el Campeonato Femenino de NXT. Siempre ha sido tan dulce conmigo, siempre me ha dado los mejores consejos. Antes y después del combate, me dio un fuerte abrazo y ambas lloramos juntas. Fue genial. porque estaba muy contenta de poder pasármelo. Me he acercado tanto a ella en los últimos meses. Pase lo que pase, será increíble, hará cosas increíbles».

Mandy Rose recurrió a su cuenta de Twitter para enviar un breve mensaje a Roxanne Perez, luego de conocer la entrevista. La ex Campeona también elogió a su sucesora.

Awww love you roxc you’re amazing ❤️🙏🏻🥲 https://t.co/UPXXaMQ15g — Mandy (@WWE_MandyRose) December 25, 2022