Braun Strowman: «¡Gunther! ¡Eres una basura!»

La Superestrella WWE, Braun Strowman, no se olvida de Gunther. El Campeón Intercontinental WWE sigue en la mira del Monstruo de todos los Monstruos y por qué no, también su título. Y es que, luego de la paliza que él y Ricochet le dieron a Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser, los lacayos de Gunther en Imperium en el pasado SmackDown, el gigante se acordó del de Austria.

«Dices que todavía esto no termina y tienes toda la razón. Gunther me costó el torneo de la Copa Mundo. Ricochet se aprovechó de lo que hizo, y no lo culpo. Pero, por otro lado, Gunther, es una absoluta bolsa de basura.

► Gunther es amenazado por Braun Strowman

«Esos dos payasos que corren alrededor de él, creen que pueden meter la nariz en los asuntos de cualquiera cuando quieran. Descubrieron esta noche que no sucederá eso, siempre que yo esté por ahí vigilando.

«No me olvido de lo que pasó. Tienes ese Campeonato Intercontinental, y te prometo que si alguna vez te pongo las manos encima, me encantaría ser el monstruo que te quite el título de las manos, y lo ponga donde pertenece. alrededor de mi cintura. ¡Voy por ti, prepárate!»

Sin duda alguna, los fans estarían muy emocionados de ver un mano a mano entre Strowman, un gigante con poderío, y Gunther, quien no es tan gigante, pero tiene mucha intensidad en sus luchas y buena calidad técnica. ¿Se animará Triple H?