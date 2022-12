AEW comenzaría a hacer house shows en 2023

Desde que arrancó AEW, Jim Ross es particular altavoz de ciertos asuntos que de manera oficial la compañía no ha querido comentar públicamente. Caso del tema de los house shows, punto que Tony Khan y Cody Rhodes tiempo atrás descartaron como parte del calendario regular de sus luchadores.

Sin embargo, Ross reveló que la casa Élite esperaba llevar a cabo eventos no televisados antes de que la pandemia trastocara estos y otros planes. Y efectivamente, una vez las restricciones se suavizaron, AEW produjo el 9 de abril de 2021 The House Always Wins, su primer house show propiamente dicho, al amparo del Daily’s Place de Jacksonville (Florida).

Eso sí, ya con la pandemia en el pasado, AEW no ha vuelto a repetir este tipo de funciones, ni tampoco llegó a emitir aquel The House Always Wins, calificado por Tony Khan como su particular experiencia ECW.

► Un recurso necesario según Jim Ross

Y si en aquellas declaraciones de hace dos años Jim Ross se mostraba proclive al establecimiento de house shows como algo regular en AEW, ahora, ante los micrófonos de la más reciente edición del podcast ‘Grilling JR’, el veterano narrador vuelve a insistir en lo que considera una necesidad para los talentos de la novel compañía.

«Creo, no sé si es un hecho, pero creo que en 2023 AEW estará en el negocio de los house shows/eventos en vivo hasta cierto punto. Pienso que es una oportunidad de la que AEW pueda sacar partido si sigue una estrategia en su planificación. Creo que es en lo que está trabajando Jeff Jarrett».

Las palabras de Ross vienen a confirmar pues lo expuesto por Tony Khan el pasado mes, cuando comentó el motivo de la contratación de «Double J».