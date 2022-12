WWE y AEW tienen interés en el hijo de Ricky Morton

Kerry Morton, el hijo de Ricky Morton, se encuentra en un gran momento como luchador a sus 21 años ya que es el Campeón Junior de Peso Completo NWA. Además, recientemente renovó su contrato con la misma National Wrestling Alliance. En una reciente entrevista en el podcast Matthew Mania confirma que tiene una duración de 18 meses. Y habla también de si está interesado en trabajar en la WWE o en AEW en el futuro sabiendo que ambas compañías lo quieren.

I didn’t do this.

We did this.

I assure you, I will do my justice to defend this belt to the fullest of my ability not among the states but the world as a junior heavyweight. pic.twitter.com/CgH5kXyQ4p

