Últimamente, All Elite Wrestling ha tenido que lidiar con la controversia en torno a CM Punk y The Elite o a las múltiples lesiones de sus luchadores más grandes durante bastante tiempo. No ha sido el 2022 un año fácil para la compañía. Tony Khan hablaba no hace mucho de si es el año más duro de la misma hasta ahora. Y recordemos que a comienzos sufrió el que fue uno de sus golpes más fuertes: perder a Cody Rhodes. Era una de sus grandes estrellas, sino la número uno, alguien que también tenía un rol importante en la oficina y que representaba a AEW desde otros ámbitos.

► La salida de Cody Rhodes afectó a AEW

Hoy nos acordamos de la salida del «American Nightmare» porque de ella estuvo hablando recientemente Tony Khan en Grapsody. El presidente de la empresa afirma que su adiós afectó a múltiples departamentos de All Elite Wrestling. Y realmente es imposible que se recuperen de eso porque no hay nadie como Cody Rhodes. Aunque siguen construyendo, mirando hacia el futuro.

“Ciertamente, cada vez que pierdes una estrella del calibre de Cody Rhodes, va a tener un gran impacto en tu empresa y afectará a varios departamentos diferentes y varias cosas diferentes en términos de la presentación y el backstage. Personalmente, me gusta mucho Cody y lo conozco muy bien y estuvo muy involucrado en tantas facetas diferentes con el comienzo de AEW y lo que éramos. Cuando se fue, eso fue un gran desafío. Al entrar en Revolution, teníamos tantas historias geniales y creo que nos ayudó y nos ayudó a mantenernos fuertes que la gente estuviera tan interesada en lo que estaba sucediendo en AEW en ese momento”.

¿Os gustaría que Cody Rhodes hubiera continuado trabajando en AEW?