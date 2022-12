Tal vez porque ambos no tengan cara de luchador, más allá de que al micro sean capaces de resultar odiosos, Grayson Waller luce cual nuevo The Miz para muchos seguidores. E incluso para algunos compañeros de industria.

El pasado octubre, Booker T, testigo de primera mano del trabajo de Waller en NXT, trazó tal comparativa.

Por ejemplo, un Grayson Waller, ya sabes, se está burlando de mí, está, ya sabes, hablando del Spinaroonie, haciendo la pose de las cinco veces. Vi a este niño y dije: ‘Hombre, su nivel de confianza está como muy por encima’. Y la gente habla de Waller como si fuera The Miz«. «Sí, es algo parecido a Miz en cuanto a tener esa confianza, no es el mejor, sabes que no está ni cerca del mejor luchador del elenco ni nada por el estilo. Pero es un tipo que puede salir y resolverlo. Es el tipo al que puedes poner en una situación y entenderá exactamente cuál es esa situación».

Un mes antes, el propio The Miz, positivamente, dijo no entender el cotejo.

«Grayson, pienso que estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer para convertirte en una de las mayores Superestrellas de WWE. De hecho, ya que estás ahí, Matt Camp debería estar aplaudiéndote, estrechándote la mano, agradeciendo que lleves tu aura de estrella a un show como ‘The Bump’, en persona, en directo. Es exactamente lo que deberías hacer. Estás haciendo exactamente lo que deberías hacer en NXT. Estás ofreciendo un gran segmento hablado. Estás teniendo grandes combates. Es exactamente lo que tienes que hacer y tienes que seguir haciéndolo, seguir trabajando duro y elevarte a ti mismo cada vez que tengas ocasión […] «Veo a Grayson Waller como un creador. No veo esas comparaciones entre yo y él. Él tiene su propio personaje, su propia persona. Tiene confianza, es ágil, atlético, es todo lo que quieres en una Superestrella estelarista. Creo que está haciendo exactamente lo que tiene que hacer para impulsarse hacia un mayor estrellato».

► Grayson Waller, honrado

Y ahora es Waller quien responde a dicho espejo en el que la comunidad luchística de internet lo coloca, durante su reciente charla con Corey Graves y Kevin Patrick en ‘After The Bell’.

«Cuando hice el segmento de Grayson Waller Effect con Apollo Crews y me dijo que yo era un Miz de tres al cuarto, o cualquier cosa horrible que intentara decir que le pareció gracioso a la audiencia de NXT, me reí. Porque pensé: ‘¿Cómo puede ser algo malo ser comparado con The Miz’? ¿Cómo puede ser eso algo malo?’ Estelarizó WrestleMania. Está en Raw cada semana. Se roba el show, siempre está haciendo algo. Aparece en los medios. Todo el mundo sabe quién es The Miz. Tiene un programa de telerrealidad. ¿Por qué me iba a ofender con alguien que diga que soy The Miz? Si soy The Miz, ¡pues sí, demonios! Es genial para mí. Significa que mi carrera va muy bien, colega. Y tengo todo el respeto del mundo por él, ¿sabes? Lo vi en ‘The Real World’. Y ahora tenemos de alguna manera amigos en común. Mark Long y otros tipos de ‘The Challenge’ también son amigos míos. Así que espero que la gente me siga llamando The Miz. Es genial».

Seguidamente, eso sí, Waller quiso apuntar una diferencia.

«Lo que ocurre con The Miz es que, al final, la gente sabe que The Miz es un buen tipo. Tú sabes, hace todas esas apariciones en los medios, obviamente es quien es, pero también es un buen tipo. Yo no. No me importa gustarle a alguien. No quiero gustar a nadie, colega. Nunca entro en un sitio… Estoy en este Performance Center y nadie me soporta. Los entrenadores no me soportan, los talentos. Pero no me importa porque no estoy aquí para eso. No dejé a mi familia y a mis amigos en casa para venir aquí y hacer amigos. Vine aquí para ser una Superestrella y voy a hacer lo que haga falta. Y creo que eso me hace distinto».