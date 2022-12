Kenny Omega hizo lo mejor de su carrera hasta ahora en New Japan Pro-Wrestling. También le va de maravilla en AEW, donde fue Campeón Mundial durante 346 días, pero en realidad sus muchos años en la compañía japonesa pesan mucho más. Allí alcanzó a ser Campeón Mundial de Peso Completo IWGP así como Campeón de Peso Completo de Estados Unidos IWGP, Campeón Intercontinental IWGP, Campeón Junio de Peso Completo IWGP o Campeón de Tríos de Peso Abierto NEVER. Y no se trata solo de títulos, sino de luchas, de rivalidades, de momentos…

► Kenny Omega, como un padre avergonzado con NJPW

Dicho esto, casi cuatro años después de su última lucha en NJPW, «The Best Bout Machine» dice avergonzarse de en lo que se ha convertido la empresa. Como un padre podría estar avergonzado de su hijo. Así lo asegura en una reciente entrevista en NJPW1972. La respuesta es siempre: vuelve y enséñales como se hace.

“Para mí, New Japan se convirtió en ese niño del que me avergonzaría. No querría hablar de New Japan con otras personas. Querría volver a esos días en los que New Japan estaba en esas etapas infantiles de arrastrarse hacia Occidente. ¡Bajo mi ayuda por supuesto! Conmigo como capitán, seguro que tendría éxito”.

Recordemos que Kenny Omega volverá a New Japan Pro-Wrestling el 4 de enero para verse las caras con Will Ospreay por el Campeonato de Estados Unidos IWGP en Wrestle Kingdom 17. La última vez que luchó la compañía fue cuando perdió el Campeonato de Peso Completo IWGP a manos de Hiroshi Tanahashi en Wrestle Kingdom 13 en 2019.

¿Qué os parecen las palabras de Kenny Omega sobre New Japan Pro-Wrestling?