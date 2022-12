Shelton Benjamin envió un mensaje a los veinte años de su debut

Shelton Benjamin comenzó su carrera de lucha libre en el territorio de desarrollo de la WWE, Ohio Valley Wrestling, donde ocupó el Campeonato de Parejas del Sur OVW cuatro veces. En el 2002, WWE lo ascendió al elenco principal, donde formó el Team Angle con Kurt Angle y Charlie Haas. Ganó el Campeonato Intercontinental tres veces, el Campeonato de los Estados Unidos una vez, el Campeonato en Parejas tres veces (dos veces con Charlie Haas, una con Cedric Alexander) y el Campeonato 24/7 tres veces. El ex miembro de The Hurt Business dejó WWE en 2010, pero regresó en 2017, donde se mantiene hasta la actualidad, aunque sus apariciones en televisión han sido bastante esporádicas.

Shelton Benjamin celebró recientemente 20 años desde su debut en la WWE, y la compañía ha presentado un video con una compilación de sus logros, y que también incluyó testimonios de varios compañeros y miembros del Salón de la Fama WWE. Shelton respondió al video de homenaje en su cuenta de Twitter, expresando su gratitud al Universo WWE, diciendo que tampoco ha terminado a pesar de haber cumplido dos décadas de carrera.

@WWE @WWEUniverse Thank you for allowing me the opportunity to do what I love entertain and live out my childhood dream. It has been one hell of a ride. I am thankful I am grateful I am NOT Done. Even After 20 year “Ain’t no stoppin me NOW”!! https://t.co/3wC8KPg0Yj

— Shelton J. Benjamin (@Sheltyb803) December 26, 2022