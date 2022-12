Recordando a Brodie Lee: Cuando derrotó a Rhino en JAPW

El día de hoy, 26 de diciembre, se cumplen tristemente dos años de la sensible pérdida de Johnathan Huber, mejor conocido en el mundo de la lucha libre principalmente por dos alter egos: Luke Harper (en WWE) y Brodie Lee en el terreno independiente y AEW.

Hacer una recopilación de todas sus hazañas en la lucha libre sería por demás extensa ya que durante los 17 años que duró su carrera tuvo momentos por demás increíbles, y luchas que fueron memorables. En esta ocasión, y sólo para poner un poco en contexto la grandeza de este luchador recuperamos uno de sus momentos cuando era uno de los luchadores más llamativos del circuito independiente de la costa este estadounidense.

—El gigante montañés de JAPW

Brodie Lee debutó en Jersey All Pro Wrestling con sus 2.01 mts. de estatura, el 28 de marzo de 2009, y pronto se convirtió en el rival a vencer, pues aunque su estatura era llamativa, más era la forma en que la usaba: Brodie podía ejecutar patadas voladoras a la cara de tipos de su tamaño, formando una facción por demás memorable, The Hillbilly Wrecking Crew, junto a Necro Butcher y Trevor Murdoch, posteriormente Nick Gage remplazaría a Murdoch, pero ya con Lee y Butcher como monarcas de parejas de la empresa.

Una de las rivalidades que tuvo por ese tiempo fue contra Matt Daff y Charlie Hass. El 22 de mayo de 2010 tuvo su lucha sin retorno, pues The Hillbilly Wrecking Crew se jugaba su carrera en la empresa, contra el Campeonato de Peso Completo del Estado de New Jersey (en poder de Hass) y la permanencia en la compañía del que fuera rendido. Hass fue víctima del poderoso chokeslam de Lee, dejando pues el título también en sus manos.

Unos meses después, Lee volvió a poner en una encrucijada a Daff, obligándolo a poner el título máximo de la empresa en juego, el Campeonato de Peso Completo JAPW el 20 de noviembre de 2010, en una lucha de cuatro esquinas donde también estuvo Gage y Azrieal. Lee puso las espaldas planas de Daff y obtuvo la doble corona.

—Cuando derrotó a Rhino en JAPW

Tres semanas después de su triunfo, Lee tuvo que exponer el título máximo de la empresa en una lucha contra un invitado de lujo en la función del décimo tercer aniversario de JAPW, The War Machine, Rhino.

Por esos tiempos, Rhino vivía un gran momento, pues en TNA, junto a varios otros ECW Originales, tenían la facción EV 2.0 y tenían una rivalidad intensa contra la otra facción dominante de ese momento Fourtune, de Ric Flair y AJ Styles. Así que el invitado venía a querer dominar al joven monarca.

El 11 de diciembre de 2010, en el Rec Center de Rahway, New Jersey, chocaban estos dos colosos de la lucha libre. Rhino quiso imponer su valía a través de sus dolorosos Gores, sin embargo Lee no estaba dispuesto a ceder, y como dijeran The Beatles, con una pequeña ayuda de sus amigos: Nick Cage, Necro Bucther y Johny D., retuvo el título.

Al día siguiente, en la noche dos del aniversario, esta ocasión en la ECW Arena, el resultado fue el mismo, Brodie Lee se mantenía como doble monarca, y demostraba que ya estaba en su punto para llegar a Grandes Ligas.

Brodie Lee nunca perdió en el cuadrilátero ninguno de estos dos campeonatos, a finales de 2011, JAPW decidió desconocerlo pues no se había presentado durante algunos meses… Una familia lo estaba esperando.