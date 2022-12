Kurt Angle no cree que trabaje nunca con AEW

En varias ocasiones hemos hablado en Súper Luchas de la posibilidad de que Kurt Angle trabaje con All Elite Wrestling. Hace solo un par de meses él mismo contaba cuánto quería que la compañía le pagara; «Bueno, incluso para considerar regresar, tendrá que ser una cantidad sustancial de dinero. Recuerdo, Tony Khan quería que entrara y luchara por él. Esto fue hace como 4 años, y dije: ‘Por 10 combates, quiero $3 millones’«. No obstante, en un reciente episodio de su Kurt Angle Show, adelanta que no cree que trabaje nunca para AEW.

► Kurt Angle no se ve en AEW

«Honestamente, ya sabes, hablé con Tony un par de veces. Me metí y, ya sabes, le lancé algunos números que eran astronómicos, solo para ver si mordía. Pero Tony es un buen tipo. Él era un gran admirador mío. Me dijo que quería que estuviera en su empresa porque era uno de sus luchadores favoritos. Supongo que era un gran fanático de la lucha libre mientras crecía. Lo estaba considerando, pero ahora tengo una relación tan sólida con la WWE.

«Tengo un contrato de nostalgia con ellos. Hago mucha programación en TV con WWE. Así que no creo que vaya a suceder, desafortunadamente, pero estoy feliz donde estoy. Miro hacia atrás y sé que dejé la WWE en 2006 y regresé en 2017. No me arrepiento porque tuve una gran carrera en TNA, pero una pequeña parte de mí dice que desearía haberme quedado. No puedo imaginar cómo habría sido mi carrera si hubiera continuado otros 11 años en la WWE. Así que ya sabes, estoy feliz de estar donde estoy ahora».

¿Os gustaría ver a Kurt Angle en AEW?