Kurt Angle revela cuánto quería que AEW le pagara

“(…) Querían que tuviera grandes combates especiales. Me ofrecieron un contrato por diez luchas, pero no dijeron cuánto tiempo sería, por lo que podría no haber sido solo por un año. Podría haber sido durante tres años, y habría luchado tres combates al año. Pero decidí no hacerlo debido a mi compañía de suplementos y al hecho de que ya no soy el mismo que solía ser. Si voy a entrar y luchar, quiero ser el viejo Kurt Angle, y sé que ya no puedo serlo”. Así contaba meses atrás Kurt Angle que AEW le ofreció un contrato por 10 luchas.

► Kurt Angle, $3 millones por 10 luchas

El medallista de oro olímpico volvió a abordar este tema en su podcast, The Kurt Angle Show, revelando cuánto dinero quería que la compañía Khan le pagara por esa decena de combates que deseaban que tuviera para ellos como el gran nombre de la lucha libre profesional que es. Es interesante apuntar que en el mismo episodio estuvo hablando su esposa, Giovanna Angle, aclarando que el ya ex luchador no va a volver a los encordados, aunque bromeando también con que lo haría si fuera para ganar $3 millones de dólares.

«Bueno, incluso para considerar regresar, tendrá que ser una cantidad sustancial de dinero. Recuerdo, Tony Khan quería que entrara y luchara por él. Esto fue hace como 4 años, y dije: ‘Por 10 combates, quiero $3 millones’«.

Pudo haber sido interesante, Kurt Angle podría haber ganado mucho dinero, pero quizá lo mejor para todo el mundo fue que no ocurriese.

¿Os hubiera gustado ver a Kurt Angle en AEW?