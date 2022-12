Un día como hoy, Paul Heyman presentó a Shelton Benjamin junto con Charlie Haas a Kurt Angle, para formar el Team Angle con Kurt Angle y Charlie Haas. Benjamin estuvo previamente en el territorio de desarrollo de la WWE, Ohio Valley Wrestling, y a partir de allí tuvo una discreta carrera con la compañía, ganando el Campeonato Intercontinental tres veces, el Campeonato de los Estados Unidos una vez, el Campeonato en Parejas tres veces (dos veces con Charlie Haas, una con Cedric Alexander) y el Campeonato 24/7 tres veces. Desde el 2017 Benjamin se ha mantenido en la compañía de manera ininterrumpida, aunque sus apariciones en televisión han sido bastante esporádicas en esta última etapa.

► Mia Yim y Shelton Benjamin tienen una estrecha amistad

Shelton Benjamin celebró recientemente 20 años desde su debut en la WWE, y la compañía ha presentado un video con una compilación de sus logros, y que también incluyó testimonios de varios compañeros y miembros del Salón de la Fama WWE. Shelton respondió al video de homenaje en su cuenta de Twitter, expresando su gratitud al Universo WWE.

El ex miembro de The Hurt Business tiene una relación muy cercana con Mia Yim e incluso fue a su matrimonio, y esta última no desaprovechó la oportunidad de expresarse por las dos décadas de la carrera de Shelton Benjamin. «Michin» recurrió a su cuenta de Twitter para felicitar a su compañero por este importante hito. También realizó otro par de publicaciones en referencia al ex Campeón Intercontiental, un tanto hilarantes.

«Feliz aniversario número 20 de tu debut en WWE, hermano.»

This is still a Anti @Sheltyb803 account https://t.co/PMFtGFQD2h — Michin 미친 (@MiaYim) December 26, 2022

«Esta sigue siendo una cuenta anti Shelton»