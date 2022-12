Grayson Waller está posicionado como contendiente al Campeonato NXT de Bron Breakker. Todavía no se ha anunciado oficialmente cuando se enfrentarán pero teniendo en cuenta que el siguiente especial, Vengeance, no será hasta el 4 de febrero, probablemente suceda en un programa semanal; y puede que para entonces tengan su revancha. Apenas están comenzando su rivalidad pero siendo ambos dos de los luchadores más importantes de la marca amarilla puede hacer algo realmente grande en los próximos meses.

Los dos se encontraron esta noche en televisión y protagonizaron un curioso momento. Breakker atacó a Waller con una lanza solo para darse cuenta de que su oponente llevaba una protección debajo de su atuendo como hiciera en aquella ocasión Bret Hart contra Goldberg. Es interesante pensar en cómo el nuevo retador le va a suponer un desafío completamente diferente al campeón de, por ejemplo, Apollo Crews. No solo es bueno luchando y al micrófono sino que también es capaz de proponer estas artimañas para salirse con la suya.

Y una vez acabado el show, Grayson Waller dijo que lo hizo por todos los que besan el trasero a Shawn Michaels.

That was for all the flops backstage at NXT that kiss Shawn Michaels ass every single day #BreakBron #WWENXT pic.twitter.com/rMfN6d8iq1

— Grayson Waller (@GraysonWWE) December 21, 2022